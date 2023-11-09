Сын Дональда Трампа заявил, что уже никто в США не поддерживает помощь Украине

Сын Рамзана Кадырова пришел на награждение с золотым пистолетом

«Я знаю, что Адам, который делами и поступками старается во всем быть похожим на своего дедушку, воспримет такую оценку как аванс. Приятно, что с юных лет он понимает», — прокомментировал награждение сына Рамзан Кадыров.

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Адам Кадыров удостоен награды за вклад в «укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия». Орден был ему вручен главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. На церемонию награждения 15-летний сын главы чеченской республики пришел с золотым пистолетом в кобуре. Видео с торжественного вручения награды сыну, опубликовал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.Эксперты по оружию предполагают, что пистолет, который находился при Адаме Кадырове австрийского производства марки Glock 34. Однако согласно действующему законодательству, граждане имеют право приобрести лицензию на оружие после достижения 18 лет. Также не исключено, что пистолет в кобуре сына чеченского главы может быть сувенирным.По словам Кадырова-старшего, его сын старается быть похожим на своего дедушку, поэтому с юных лет особую важность придает значению религии и традиций.6 октября Адаму Кадырову было присвоено звание Героя Чеченской Республики. Об этом сообщил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он рассказал, что с самого детства сын чеченского главы проявлял лидерские качества и занимался саморазвитием.По словам депутата, Кадыров-младший «не тратил время понапрасну», что позволило ему стать грамотным и всесторонне образованным. Делимханов выразил уверенность в том, что Адам принесет большую пользу народу и будет «жить интересами Отечества».25 октября Адаму Кадырову был вручен орден «Дуслык», который был утвержден за вклад в укрепление межнационального мира. К награде 15-летнего юношу представил глава Татарстана Рустам Минниханов.6 ноября кроме ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесией», Адам Кадыров был удостоен орденом «За заслуги перед Уммой» I степени.Сын главы Чечни 6 ноября был назначен на пост начальника отдела обеспечения безопасности главы республики. Прежде министр нацполитики региона Ахмед Дудаев заявил, что Кадыров-младший зарекомендовал себя как отважный патриот Родины и человек, который готов заступиться за религию. Депутат Адам Делимханов также прокомментировал назначение на государственную должность Кадырова и отметил, что он проявляет себя как достойный мужчина, для которого «честь и достоинство на первом месте».Адам Кадыров был объявлен хафизом в возрасте шести лет. Прежде Рамзан Кадыров рассказывал, что его сын выучил наизусть Коран, что по праву делает его хранителем Священного Писания мусульман. Глава республики отметил, что для малолетнего сына изучение книги стало непростой задачей, так как он еще не умел читать и писать на русском языке. Адам стал самым юным хафизом в России.Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в сентябре опубликовал видеозапись, на которой видно, как его младший сын Адам наносит удары по голове и телу арестованного Никиты Журавеля, которому предъявлено обвинение в поджоге Корана. Отец несовершеннолетнего прокомментировал ролик и заявил, что гордится сыном и считает его героем всех мусульман.Сторонник чеченского главы депутат Госдумы Адам Делимханов также назвал поступок юноши правильным и справедливым, подчеркнув, что для чеченца «нет ничего важнее религии».



