Сын Дональда Трампа заявил, что уже никто в США не поддерживает помощь Украине

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Сын бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп-младший заявил, что никто из простых американцев не поддерживает продолжение помощи Украине.
С таким заявлением Трамп-младший выступил в ходе предвыборной гонки своего отца во Флориде. Обратившись к собравшимся он спросил, считает ли кто-нибудь военную помощь Украине одним из трёх или хотя бы десяти важнейших приоритетов для США.
Отмечается, что в ответ на свой вопрос он также услышал свист и недовольные возгласы.
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«Кто-нибудь поднял руку за то, что финансирование Украины входит в десятку приоритетных направлений для десяти тысяч людей, собравшихся здесь? Никто», - подчеркнул произошёдшее Трамп-младший.
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Евгения Парфентьева