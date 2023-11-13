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Сын Кадырова Ахмат назначен первым замминистра спорта Чечни

13 ноября 2023, 12:52
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Старший сын главы ЧР Рамзана Кадырова 18-летний Ахмат назначен первым заместителем министра Чечни по физкультуре и спорту. Об этом рассказал председатель Парламента ЧР Магомед Даудов.

«Уверен, что назначение на этот ответственный пост будет способствовать повышению уровня и качества деятельности министерства в развитии спорта, реализации молодëжной политики, патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения», — написал Даудов в своем Telegram-канале.

Ранее он также сообщал, что племяннику главы Чечни Хамзату Кадырову присвоили звание «Героя Чеченской Республики». Кадыров лично вручил своему племяннику и по совместительству советнику-помощнику по силовому блоку награду. Дудаев подчеркнул, что Хамзат Кадыров является надёжным и достойным помощником главы Чеченской Республики. Он чтит заветы своего деда, первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

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Первые граждане РФ эвакуированы из сектора Газа: как россияне «выживали в аду»
Покинувшие сектор Газа россияне назвали нахождение в анклаве адом
13 ноября 2023, 13:07

Фото: iStock/Naeblys

Первая группа россиян эвакуирована из сектора Газа. Редакция «Радио 1» расскажет, что испытали мирные граждане в анклаве, благодаря кому удалось достичь договоренностей об их выезде, и когда будут эвакуированы остальные.

Конфликт Палестины и Израиля


Палестино-израильский конфликт в очередной раз обострился 7 октября, когда вооруженные члены группировки ХАМАС вторглись на территорию израильского государства. Боевики осуществили беспрецедентную по масштабу атаку, взяв под контроль ряд военных объектов Израиля.

Кроме того, в плен были взяты сотни человек, среди которых числятся россияне. Представители палестинского движения заявляли, что на каждый удар израильской армией по территории анклава, ХАМАС будет отвечать казнью одного заложника.    

Россияне в плену у ХАМАС


26 октября представители группировки ХАМАС прибыли для переговоров в Москву. Позже в МИД РФ рассказали, что между сторонами было достигнуто соглашение об освобождении пленных россиян.

На следующий день Генассамблея ООН приняла проект резолюции, который призывал стороны конфликта к немедленному прекращению огня. Однако израильская сторона обвинила международную организацию в «потере легитимности» и уже 28 октября совершила самый массированный обстрел сектора Газа. Ударам также подверглись прилегающие к больницам территории.

ЦАХАЛ: Израиль провёл контртеррористический рейд в лагере беженцев в Джанине
ЦАХАЛ: Израиль провёл контртеррористический рейд в лагере беженцев в Джанине

29 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале проведения на территории сектора Газа наземной военной операции.
Из-за очередной эскалации конфликта и продолжающихся обстрелов, эвакуация мирных граждан была невозможна, однако при содействии египетской стороны, было принято осуществить вывод из опасного района первых жителей анклава.

Представители палестинского движения разрешили покинуть Газу гражданам Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. В списки лиц, допущенных к эвакуации, также входили сотрудники Красного Креста. Покинуть анклав, указанные в списке граждане могли через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Утром первого ноября на границе появились первые беженцы.

В списке на эвакуацию не было российских граждан. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверял, что контакты с ХАМАС сохранены, и работа по организации эвакуации граждан РФ, продолжает вестись.

Эвакуация россиян из сектора Газа


11 ноября из сектора Газа через пропускной пункт «Рафах» эвакуировались 70 граждан России, 28 из которых – дети. Среди беженцев числится женщина, на позднем сроке беременности. Все граждане находятся в Египте, где ожидают отправку на Родину авиарейсом Каир-Москва.  

По информации Минздрава России. Все эвакуированные граждане допущены к перелету. Их состояние оценено как удовлетворительное.


Россияне сообщили, что рады выехать из «этого ада»


Первая группа российских граждан, прибывшая из сектора Газа в Каир, рассказала журналистами о том, что им пришлось пережить на территории анклава, охваченного войной. По словам одной из россиянок, в секторе Газа практически нет еды и воды. Издание РИА Новости приводят слова женщины, которая выразила слова благодарности президенту России Владимиру Путину за то, что он помог им «выбраться из ада».

В секторе Газа погибли более 80 сотрудников ООН
В секторе Газа погибли более 80 сотрудников ООН

Россияне также благодарят советника главы МЧС Даниила Мартынова, который руководил операцией по эвакуации российских граждан из сектора Газа.

«Он настоящий командир. Дай Бог ему здоровья, он хорошо нас встретил. Он нам всем помог. Он вытащил всех россиян из ада», — сказал один из беженцев.

Новая группа россиян утверждена для эвакуации из сектора Газа


В МЧС России сообщили, что готовится новый список россиян, согласно которому, граждане будут эвакуированы с территории анклава. В ведомстве добавили, что с теми, кто уже был эвакуирован, работают врачи психологи. Первая группа российских граждан отправится в Москву в понедельник.
 

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#москва
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#обстрел
#палестина
#израиль
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Politico: Дипломатам ЕС пришлось оправдываться за высказывания Борреля о Газе
13 ноября 2023, 13:06

Фото: РИА Новости/Стрингер

Европейским дипломатам пришлось оправдываться и извиняться за высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о консенсусе среди европейских лидеров по гуманитарной паузе в секторе Газа, об этом пишет издание The Politico со ссылкой на трёх дипломатов, пожелавших остаться неназванными.
Напомним, генеральному секретарю Службы внешних связей Евросоюза Стефано Саннино пришлось объясняться, после того, как в октябре Боррель заявил о достижении договоренности по гуманитарной паузе в секторе Газа, в то время, как никаких соглашений достигнуто ещё не было. В результате, дипломатам понравилось ещё несколько дней, чтобы решить озвученный Боррелем вопрос, который идёт вразрез с официальной позицией Европейского союза.

«Один из дипломатов ЕС охарактеризовал вмешательство Саннино как «способ извиниться» за высказывания Борреля, в то время как два других дипломата восприняли это скорее как объяснение, чем как полное извинение», - прокомментировали ситуацию в издании. 

По словам собеседников издания, этот поступок действительно сильно разозлил высокопоставленных лиц Европейского союза.

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#дипломат
#евросоюз
#сектор газа
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Песков высказался о ложном сообщении о «перегруппировке» войск «Днепра»
Песков переадресовал Минобороны вопрос о позициях войск «Днепра»
13 ноября 2023, 13:05

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что появление в Сети ложного сообщения о перегруппировке войск «Днепра» и переброске их на более выгодные позиции должны прокомментировать в Минобороны России.
«Вы знаете, что мы не комментируем сам ход по СВО. Это прерогатива профессионалов — наших военных. В данном случае считаем, что это должны комментировать наши военные», — сказал Песков журналистам.

Напомним, в Сети появилось сообщение якобы от Минобороны РФ, в котором говорилось о переброске группировки войск «Днепр» на более выгодные позиции к востоку от Днепра. При этом уточнялось, что после проведения перегруппировки часть военнослужащих из «Днепра» будут переброшены на другие направления для проведения наступления. Практически сразу Минобороны РФ аннулировало данную новость.

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#минобороны рф
#военные
#сво
#песков
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Песков заявил, что Путин ещё не принял решение о выдвижении на пятый президентский срок
Песков: Путин ещё не принял решение о выдвижении на пятый президентский срок
13 ноября 2023, 12:38

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию шазеты «Коммерсант о начале формирования инициативной группы по выдвижению Владимира Путина и о его самовыдвижении.
Ранее газета «Коммерсант» выпустила сообщение о том, что в Кремле рассматриваются варианты состава инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты. По предварительным данным, нынешний президент России пойдет на выборы как самовыдвиженец.

По словам Пескова, данная тема все больше привлекает внимание специалистов. Однако он отметил, что пока по данному поводу никаких решений принято не было.

«Понятно, что время к моменту объявления выборов приближается, но пока решений еще не было, как только они будут, мы вас проинформируем», - сказал Песков.

Напомним, выборы президента РФ планируется провести в марте 2024 года.

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#выборы
#президент
#путин
#песков
#рф
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Песков прокомментировал заявление Шольца о готовности к диалогу с Путиным
Песков: Путин всегда готов к контактам с лидерами западных стран
13 ноября 2023, 12:29

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин всегда заявлял о готовности к диалогу с западными коллегами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Днём ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своей готовности к будущему диалогу с Владимиром Путиным. Он также отметил, что для проведения российско-украинских переговоров первая сторона должна сделать «решительный шаг» – вывести войска с украинской территории.  

Песков, комментируя заявление немецкого политика, отметил, что Путин никогда не отказывался от контактов, тем более на высшем уровне. Однако президент предпочитает проводить переговоры не просто для осуществления процесса, а именно для получения конкретного результата, добавил его пресс-секретарь.

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#владимир путин
#олаф дмитрий песков
#встреча
#политика
#заявление
#олаф
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На Западе раскрыли последствия разногласий военных с Зеленским
Риттер: Украину ждет гражданская война из-за продолжения конфликта с РФ
13 ноября 2023, 12:28

Фото: iStock/JARAMA

Разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и ВСУ и провал контрнаступления может привести к конфликту внутри страны. Так считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«На Украине может разгореться гражданская война, когда те, кто не хочет сдаваться, набросятся на людей, которые стремятся сдаться», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Он считает, что общество на Украине разделилось на два лагеря – на тех, кто «против» и «за» продолжение конфликта с Россией. При этом военные считают, что боевые действия необходимо продолжать, однако ВСУ необходимо перейти в оборону. При этом другой лагерь считает, что продолжение боевых действий приведет к полному разрушению страны.

Таким образом, по мнению Риттера, политический кризис на Украине усиливается, а раскол между гражданским правительством Зеленского и его генералами может привести к гражданской войне.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что между президентом Владимиром Зеленским и военными разгорелся конфликт

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*Внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
#военные
#оружие
#общество
#кризис
#всу
#украина
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«Это ловушка»: В Госдуме предостерегли от мирных переговоров с Украиной
Шермет: Решение конфликта на Украине по корейскому сценарию – это ловушка
13 ноября 2023, 12:20

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Решение конфликта на Украине по корейскому сценарию – это ловушка, об этом предупредил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью для «РИА Новости».
«Их действия под прикрытием мирного урегулирования конфликта – это ловушка. И связана она с ресурсным истощением и перераспределением сил и средств на решение более важных задач. В данном случае удушение мешающего им исламского мира посредством жестокого уничтожения непокоренной Палестины», - прокомментировал ситуацию Шеремет. 

Депутат считает, что западные страны хотят заморозить конфликт на Украине на некоторое время, чтобы набраться сил и ударить в самый неожиданный момент.

Ранее Шеремет посоветовал главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины.

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#конфликт
#депутат
#крым
#сво
#всу
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Подмосковное управление региональной безопасности возглавил Кирилл Карасёв
13 ноября 2023, 12:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Руководителем Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра стал Кирилл Карасёв. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Вы человек опытный, офицер. В последнее время все наши главы муниципалитетов, подразделения, которые работают в правительстве Московской области, непосредственно взаимодействуют, работают, реализуют разного рода направления при постоянном партнёрстве с ГУРБ», – сказал губернатор, обращаясь в Карасёву, на еженедельном оперативном совещании с областным правительством и главами городских округов.
Ранее на том же совещании Воробьёв представил министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова в качестве зампреда правительства региона.
 
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#губернатор
#андрей воробьёв
#гурб
#безопасность
#правительство
#московская область
#подмосковье
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В Германии назвали фатальную ошибку Украины при контрнаступлении
FA: Украина переоценила свое контрнаступление и провалила его
13 ноября 2023, 12:10

Фото: iStock/bluejayphoto

Украина переоценила свои возможности, планируя контрнаступление, ожидания сменились реальностью. Таки пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
«Российская армия была отлично подготовлена, что сыграло роковую роль для украинцев. Их бронетанковые колонны погибали на минных полях, солдаты были под постоянным артиллерийским обстрелом, потери были огромны», — говорится в статье.

При этом уточняется, что Украина получила от союзников малую часть запрашиваемого вооружения. А пока шли обсуждения о поставляемом оружии, ВС РФ смогли качественно укрепить свою оборону.

Также автор статьи утверждает, что Украина задала себе слишком высокую планку, напомнив о словах главы ГУР Кирилла Буданова, который заявлял о возвращении Крыма в состав Украины к лету. Таким образом, ожидания от украинского контрнаступления отличаются от реальности, заключает автор статьи.

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#вс рф
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