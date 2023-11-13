Сын Кадырова Ахмат назначен первым замминистра спорта Чечни

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Старший сын главы ЧР Рамзана Кадырова 18-летний Ахмат назначен первым заместителем министра Чечни по физкультуре и спорту. Об этом рассказал председатель Парламента ЧР Магомед Даудов.
«Уверен, что назначение на этот ответственный пост будет способствовать повышению уровня и качества деятельности министерства в развитии спорта, реализации молодëжной политики, патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения», — написал Даудов в своем Telegram-канале.
Ранее он также сообщал, что племяннику главы Чечни Хамзату Кадырову присвоили звание «Героя Чеченской Республики». Кадыров лично вручил своему племяннику и по совместительству советнику-помощнику по силовому блоку награду. Дудаев подчеркнул, что Хамзат Кадыров является надёжным и достойным помощником главы Чеченской Республики. Он чтит заветы своего деда, первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
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