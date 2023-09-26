Сын Кадырова избил арестованного в СИЗО: реакция Госдумы и СПЧ

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором его сын Адам Кадыров наносит удары по голове и телу задержанного за поджог Корана в Волгограде Никиты Журавеля. Редакция «Радио 1» расскажет, как на видеозапись отреагировали государственные деятели и почему задержанный решил принять ислам.
Никита Журавель сжег Коран в Волгограде
Резонансный ролик появился в сети 19 мая 2023 года. На кадрах видно, как молодой парень держит в руках горящий Коран, а на заднем фоне виднеется мечеть. Позже выяснилось, что героем ролика является уроженец Украины, который проживал и учился в Волгограде. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за публичные действия, которые совершены в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Глава СК Александр Бастрыкин передал дело следователям из Чечни. Обвиняемый в преступлении был доставлен в СИЗО Грозного, где содержится до настоящего времени.
Поджигатель Корана обвинил в избиении сына Кадырова
Впервые об инциденте с избиением задержанного за поджог Корана в Волгограде сообщалось в середине августа. Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев заявил, что арестованный Никита Журавель направил заявление на имя уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой, в котором сообщил, что его избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова. Омбудсмен отметил, что по обращению задержанного будет проведена проверка.
Кадыров избивает Журавеля
Впервые видеозапись, на которой сын главы чеченской республики Адам Кадыров избивает задержанного, была опубликована минувшим вечером Рамзаном Кадыровым в телеграм-канале. Глава республики сопроводил видеозапись словами о том, что намерен поставить ставить окончательную точку «правдивую и честную», так как до сих пор ходят слухи о том, был ли факт избиения на самом деле.
«Побил и правильно сделал» - написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.Он также добавил, что гордится поступком сына и указал на то, что у Адама Кадырова сформированы взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии.
В Госдуме прокомментировали избиение сжегшего Коран сыном Кадырова
Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в своем телеграм-канале отреагировал на видеозапись, размещенную главой Чечни Рамзаном Кадыровым, на которой его сын наносит удары по телу и голове задержанного за поджог Корана. Делимханов заявил, что гордится мужским поступком Адама Кадырова и отметил, что на преступление, которое совершил арестованный, мог пойти только гнусный аморальный человек.
Кадыров назвал точкой невозврата акции по сожжению Корана
В СПЧ прокомментировали избиение Журавеля сыном Кадырова
Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев прокомментировал видеозапись с избиением задержанного и заявил, что сжигание священной книги является серьезным преступлением, наказание за которое предусмотрено законодательством. Он также подчеркнул, что существуют правила содержания под стражей преступников, которые должны соблюдаться неукоснительно. Фадеев заявил, что очень надеется на то, что совершивший поджог Корана понесет наказание в соответствии с законом и назначенное судом.
Москалькова отреагировала на избиение сыном Кадырова поджигателя Корана
Собчак рассказала о звонке Кадырова
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала о телефонном разговоре с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По ее словам, беседа проходила в формате видеосвязи. Чеченский лидер подтвердил слова о том, что гордится сыном и отметил, что тот повел себя как настоящий мужчина. Собчак также сообщила, что Кадыров рассказал ей о желании арестованного принять ислам. Однако глава Чечни расценил это как способ «спасти свою шкуру» и подчеркнул, что «такие мусульмане нам не нужны».
Читайте также:
«Правильно сделал»: Кадыров признал, что его сын Адам избил поджигателя Корана
«Горжусь»: Кадыров опубликовал видео избиения сыном Адамом Никиты Журавеля
В СПЧ не одобрили избиение поджигателя Корана сыном Кадырова
Анастасия Крестьянова