Сын Кадырова избил арестованного в СИЗО: реакция Госдумы и СПЧ

Никита Журавель сжег Коран в Волгограде





Поджигатель Корана обвинил в избиении сына Кадырова

Кадыров избивает Журавеля

«Побил и правильно сделал» - написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

В Госдуме прокомментировали избиение сжегшего Коран сыном Кадырова

Кадыров назвал точкой невозврата акции по сожжению Корана

В СПЧ прокомментировали избиение Журавеля сыном Кадырова





Москалькова отреагировала на избиение сыном Кадырова поджигателя Корана





Резонансный ролик появился в сети 19 мая 2023 года. На кадрах видно, как молодой парень держит в руках горящий Коран, а на заднем фоне виднеется мечеть. Позже выяснилось, что героем ролика является уроженец Украины, который проживал и учился в Волгограде. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за публичные действия, которые совершены в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Глава СК Александр Бастрыкин передал дело следователям из Чечни. Обвиняемый в преступлении был доставлен в СИЗО Грозного, где содержится до настоящего времени.Инцидент с сожжением Корана прокомментировал Рамзан Кадыров. Он назвал ситуацию «точкой невозврата» и заявил, что действия, которые не влекут за собой последствий – демонстрируют настоящее отношение к правам мусульман.Впервые об инциденте с избиением задержанного за поджог Корана в Волгограде сообщалось в середине августа. Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев заявил, что арестованный Никита Журавель направил заявление на имя уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой, в котором сообщил, что его избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова. Омбудсмен отметил, что по обращению задержанного будет проведена проверка.Впервые видеозапись, на которой сын главы чеченской республики Адам Кадыров избивает задержанного, была опубликована минувшим вечером Рамзаном Кадыровым в телеграм-канале. Глава республики сопроводил видеозапись словами о том, что намерен поставить ставить окончательную точку «правдивую и честную», так как до сих пор ходят слухи о том, был ли факт избиения на самом деле.Он также добавил, что гордится поступком сына и указал на то, что у Адама Кадырова сформированы взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии.Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в своем телеграм-канале отреагировал на видеозапись, размещенную главой Чечни Рамзаном Кадыровым, на которой его сын наносит удары по телу и голове задержанного за поджог Корана. Делимханов заявил, что гордится мужским поступком Адама Кадырова и отметил, что на преступление, которое совершил арестованный, мог пойти только гнусный аморальный человек.Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев прокомментировал видеозапись с избиением задержанного и заявил, что сжигание священной книги является серьезным преступлением, наказание за которое предусмотрено законодательством. Он также подчеркнул, что существуют правила содержания под стражей преступников, которые должны соблюдаться неукоснительно. Фадеев заявил, что очень надеется на то, что совершивший поджог Корана понесет наказание в соответствии с законом и назначенное судом.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отреагировала на опубликованную Рамзаном Кадыровым видеозапись, на которой его сын избивает арестованного за поджог Корана Никиту Журавеля. В своём телеграм-канале она заявила, что задержанный должен содержаться в СИЗО по установленным законам правилам и отвечать за свои поступки он должен перед судом. Она также добавила, что действия, которые совершил задержанный несут межнациональную рознь. Уничтожение священных книг не должно оставаться безнаказанным, заключила она.





Собчак рассказала о звонке Кадырова