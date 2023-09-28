Сын Кадырова ответил хейтерам после избиения активиста Журавеля в СИЗО

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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам впервые высказался после избиения, заключенного в СИЗО активиста Никиты Журавеля, сжегшего Коран.
«Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться», — написал 15-летний сын Кадырова социальной сети Instagram* (деятельность соцсети в РФ запрещена).
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором его сын Адам Кадыров наносит удары по голове и телу задержанного за поджог Корана в Волгограде Никиты Журавеля. Глава республики сопроводил видеозапись словами о том, что намерен поставить ставить окончательную точку «правдивую и честную», так как до сих пор ходят слухи о том, был ли факт избиения на самом деле.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Элина Позднякова