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Сын Кадырова ответил хейтерам после избиения активиста Журавеля в СИЗО

28 сентября 2023, 12:43
Фото: iStock/bigtunaonline

Фото: iStock/bigtunaonline

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам впервые высказался после избиения, заключенного в СИЗО активиста Никиты Журавеля, сжегшего Коран.
«Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться», — написал 15-летний сын Кадырова социальной сети Instagram* (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором его сын Адам Кадыров наносит удары по голове и телу задержанного за поджог Корана в Волгограде Никиты Журавеля. Глава республики сопроводил видеозапись словами о том, что намерен поставить ставить окончательную точку «правдивую и честную», так как до сих пор ходят слухи о том, был ли факт избиения на самом деле.


По его словам, побил и правильно сделал. Он также добавил, что гордится поступком сына и указал на то, что у Адама Кадырова сформированы взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии.


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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
#рамзан кадыров
#избиение
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Путин проводит рабочую встречу с Кадыровым
28 сентября 2023, 13:13

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, встречу двух лидеров транслирует «Россия 24».
Ранее Кадыров в своём Telegram-канале опубликовал пост, в котором признал факт того, что его сын Адам Кадыров избил поджигателя Корана Никиту Журавеля. Чеченский глава добавил, что «не любит недосказанность».

Сегодня Адам впервые высказался после избиения, заключенного в СИЗО активиста Никиты Журавеля, сжегшего Коран.

«Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться», — написал сын главы Чеченской Республики в социальной сети.

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#коран
#сын
#владимир путин
#рамзан кадыров
#чечня
#встреча
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Путин проведёт сегодня встречу с избранными главами субъектов РФ
28 сентября 2023, 13:07

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу по видеосвязи с избранными главами субъектов России из 26 регионов.
«Во встрече примут участие главы 26 регионов, на территории которых в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти», - сказано на сайте Кремля.
В этот же день Владимир Путин посетит праздничный концерт, который будет посвящён 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова.

Ранее сообщалось, что Путин разозлился из-за роста цен на бензин. Он заявил о росте цен на бензин и дизель несмотря на все принятые меры. Об этом он говорил на совещании с членами Правительства, которое проходило в режиме видеоконференции. 

Зампред правительства РФ Александр Новак на встрече президента РФ с членами правительства заявил, что биржевые цены на топливо в России снизились после запрета на экспорт. По его словам, запрет экспорта бензинов и дизтоплива привел к снижению цен на 20% и 16%.

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#владимир путин
#президент
#россия
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Армения предложила РФ соглашение для юридического решения по Римскому статуту
28 сентября 2023, 12:42

Фото: istockphoto/pavlofox

Представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян высказался по данному вопросу.
Он заявил, что даже если РФ не захочет подписать соглашение, разговор «о возможном аресте президента РФ в случае его визита в Армению является неразумным», пишет ТАСС.
 
Армения предложила РФ подписать двухстороннее соглашение для юридического решения вопроса Римского статута Международного уголовного суда (МУС).
 
«Мы предложили РФ заключить двухстороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись», - сказал Егише Киракосян.
Ранее посол по особым поручениям министерства иностранных дел Армении Эдмон Марукян сообщил, что Ереван направил Москве свои предложения по ситуации с подготовкой ратификации парламентом республики Римского статута об учреждении Международного уголовного суда.

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#армения
#россия
#политика
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В Польше допустили выход страны из Евросоюза
Туск: Польша выйдет из Евросоюза, если в стране не сменится власть
28 сентября 2023, 11:48

Фото: iStock/Velishchuk

Польша выйдет из Евросоюза, если в стране не сменится власть, написал лидер польской оппозиции Дональд Туск на своей странице в X.
«Пятнадцатого октября или мы выведем PiS, или PiS выведет нас. Из Евросоюза», - прокомментировал ситуацию Туск. 

Речь идет о правящей партии Польши «Право и справедливость» (PIS). Она лидирует в рейтинге партий, однако, не способна завоевать больше половины депутатских портфелей. 

Голосование в Польше состоится 15 октября. 

Ранее польский обозреватель Петр Панасюк заявил, что Киев в случае поражения Украины выдвинет обвинения в адрес Польши. Журналист отметил, что западная и украинская элиты уже определили виновника всех катастроф на территории Украины, и им станут вовсе не политики из США, Украины или Германии.

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#голосование
#право
#польша
#евросоюз
#выборы
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Востоковед Курбанов раскрыл будущее жителей Нагорного Карабаха
Востоковед Курбанов рассказал о будущем Нагорного Карабаха с 1 января 2024 года
28 сентября 2023, 11:30

Фото: IStock/scaliger

Президент Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования государства. Непризнанная республика прекратит существование до 1 января 2024 года. Населению Нагорного Карабаха нужно будет ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном.
Политолог, эксперт по ближнему востоку и Афганистану Маис Курбанов назвал это долгожданным окончанием 30-летней войны. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что земля исторически принадлежала Азербайджану, поэтому справедливость восторжествовала.
«С карабахскими армянам, которые будут гражданами Азербайджана, ничего не произойдёт. Они ведь и так много жили в азербайджанском СССР. С гражданами всё будет хорошо, просто сменится управленческий центр. Люди будут на своём языке учиться, на своём языке разговаривать, ничего здесь такого нет», — сказал Курбанов.
По мнению эксперта, конфликт мог развиться в более негативное русло: если на помощь приехали солдаты НАТО. Курбанов отметил, что их участие в войне уничтожило бы Азербайджан и Армению.
«Азербайджан превратился бы просто в натовских солдат и вторую Украину. Армению и Азербайджан стёрли бы с лица земли, потому что натовцам вообще не интересен никто. Мы уже видели это в Афганистане, Ираке, Ливии. Да и как можно надеяться на Америку, которая бросила соседнюю Грузию», — сказал Курбанов.
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#конфликт
#азербайджан
#политолог
#армения
#нагорный карабах
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Украинский солдат назвал Зеленского диверсантом и обвинил его в проигрыше
Страна.ua: Украинский солдат назвал Владимира Зеленского диверсантом
28 сентября 2023, 11:24

Фото: kremlin.ru

Боец ВСУ Дмитрий Глущенко раскритиковал украинское правительство за проигранный конфликт, а также назвал верхушку киевского режима диверсантами, в интервью Страна.ua.
«Наше государство на всех уровнях - экономическом, борьбы с коррупцией, международной политике ведет такую глупую политику. Ощущение, что власть на всех уровнях - это диверсанты, которые намеренно пытаются проиграть врагу. Это бесит и демотивирует», - прокомментировал ситуацию Глущенко.

Военный убежден, что огромные потери киевской армии в технике и личном составе обусловлены неумелым украинским руководством. 

Глущенко посетовал, что за 1,5 года конфликта Киев даже не смог наладить достаточный выпуск военной техники и оружия.

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#власть
#государство
#киев
#сво
#всу
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Черногория выдала России педофила
Волк: Черногория экстрадировала россиянина, обвиняемого в педофилии
28 сентября 2023, 10:41

Фото: iStock/Rawf8

Черногория выдала России педофила из Новосибирска, который изнасиловал 14-летнюю девочку и находился в международном розыске. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, мужчина несколько раз изнасиловал 14-летнюю девочку, а также избил её.

«Из Черногории экстрадирован россиянин Игорь Фомин. Он обвиняется в совершении ряда особо тяжких преступлений в отношении 14-летней девушки», - рассказала Волк. 

Она уточнила, что изнасилование произошло еще в 2021 году в Новосибирске. После преступления мужчина уехал за границу и был объявлен в международный розыск. Задержали его в марте 2023 года в Черногории, а 28 сентября передали российской стороне.

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#розыск
#мужчина
#изнасилование
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«Такая наглость должна быть наказана»: В Крыму ответили на удар по полуострову
Постпред Крыма Мурадов назвал ракетную атаку ВСУ на Севастополь военным вызовом
28 сентября 2023, 10:14

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что на удары по полуострову должен последовать сокрушительный ответ, в интервью для «РИА Новости».
«Такая наглость не может быть показательно и сверхсурово не наказана. Тот факт, что всё руководство операцией осуществлялось американо-британскими силами и средствами, должно ожидаемо ввести в круг ответных мер не только Киев, как было обещано, но и иные центры принятия решений», - прокомментировал ситуацию Мурадов. 

По мнению политика, ответный удар по Киеву должен быть более мощным и сокрушительным, чем вражеская атака по Черноморскому флоту в Севастополе, потому что единственный язык, который понимает Запад – это язык силы.

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#всу
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Бывший госсекретарь США Помпео рассказал о шутках с Путиным и КГБ
28 сентября 2023, 09:52

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео рассказал о разговорах с российским лидером Владимиром Путиным, отношениях РФ и КНР, и КГБ, в интервью для АМНА.
Помпео выступил в качестве основного докладчика от США на первом Американско-средиземноморском инвестиционном форуме. Он особо отметил, что конфликты необходимо решать с помощью дипломатии.

Он также отметил, что считает «хорошей» свою работу во главе американского Госдепартамента. 

Помпео рассказал о своих встречах с президентом РФ Путиным. По его словам, они много шутили о КГБ и спецслужбах, при этом, американский политик отметил, что у главы России есть идея о восстановлении Российской империи.

Бывший госсек США считает, что нынешний связи РФ и КНР гораздо более прочные, чем ранее. Однако, по его словам, рано или поздно страны пойдут своими дорогами и не смогут сохранить теплые отношения.

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