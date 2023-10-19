Сын Трампа обвинил власти США в двойных стандартах из-за реакции на протест

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Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший обвинил американские власти в двойных стандартах, утверждая, что они по-разному реагируют на события в зависимости от политических убеждений. В пример он привел вторжение протестующих в одно из зданий американского конгресса.
«Запомните, друзья, это мятеж, только если это республиканцы делают. Если это демократы, то это рассматривается как протест в целях достижения социальной справедливости и считается на 100% нормальным. Двойные стандарты в системе юстиции США вызывают отвращение», - написал Трамп-младший.Читайте также:
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