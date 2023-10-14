Сирия предостерегла Израиль от распространения агрессии

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Сирия предостерегла Израиль от попыток расширения военного конфликта и его разрастания от территорий Палестины до других стран Ближнего Востока.
«Мы все поддерживаем решение, принятое палестинским сопротивлением для защиты прав палестинского народа. Оно сделало все расчеты прежде, чем совершить свои героические действия. Израиль и те, кто его поддерживают, не должны стремиться к какому-либо распространению агрессивных действий на страны региона и уничтожению палестинского народа», — заявил глава МИД Сирии Фейсал аль-Микдад в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.
Глава иранского МИД в рамках турне по странам региона прибыл в Дамаск после переговоров о ситуации в Палестине в Ливане и Ираке. Накануне прибытия Амира Абдоллахиана в Дамаск израильская сторона нанесла удары по международным аэропортам в Дамаске и Алеппо на севере Сирии. В результате оба аэропорта оказались выведены из строя.
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Диана Аванесян