Сирия вступила в конфликт: последние новости о войне Израиля и Палестины

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Израильская армия обороны сообщила, что по территории страны был нанесен ракетный удар со стороны Сирии. При этом оборонное ведомство не озвучило число выпущенных ракет, отметив, что некоторые из них достигли израильских территорий и упали на открытой местности. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях палестино-израильского конфликта и какое запрещенное оружие применил Израиль.
Война в Израиле 2023
Очередная эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла 7 октября. Из сектора Газа были нанесены ракетные удары по центральным и южным районам Израиля. Боевики группировки ХАМАС проникли на израильские территории на различных направлениях и сумели установить контроль над рядом населенных пунктов. Ответным действием Израиля стало проведение в секторе Газа военной операции. После продолжающихся ракетных ударов по территории государства, Израиль объявил о введении чрезвычайного положения.
Фестиваль Nature Party в Израиле
Одним из первых мест, по которому боевики ХАМАС нанесли удар, стал музыкальный фестиваль Nature Party. В разгар праздника, прибывшие члены группировки в вооруженной форме открыли огонь по присутствующим. Люди были вынуждены бежать от боевиков по пустыне. Израильская сторона сообщила о 260 погибших. Члены формирования брали людей в заложники. Точное количество людей, которых могли увезти боевики в сектор Газа неизвестно.
Шани Лук: Израиль
Видео с одной похищенной девушкой распространилось в сети. На кадрах видно, как девушка лежит без сознания в неестественной позе, что свидетельствует о переломанных ногах. Близкие заложницы, похищенной боевиками ХАМАС, опознали девушку по татуировкам. Похищенной оказалась 20-летняя гражданка Германии Шани Николь Лук. Вскоре после размещенного в сети видео, мать девушки обратилась с просьбами о помощи в поисках дочери.
10 октября мать девушки записала видеообращение, на котором заявила, что ее дочь жива и находится в тяжелом состоянии в одной из больниц сектора Газа.
В США предупредили об угрозе разгрома Израиля
Сирия обстреляла Израиль
Обстрел со стороны Сирии зафиксировали израильские военные. Часть снарядов пресекла границу. По информации израильской армии, ракеты рухнули в незаселенной местности, пострадавших в результате обстрела нет. Израиль начал ответные запуски ракет в сторону Сирии.
Израиль применил белый фосфор
О применении армией Израиля снарядов с белым фосфором сообщило внешнеполитическое ведомство Палестины. Позже эту информацию подтвердило палестинское движение ХАМАС. Лидеры группировки сообщили в телеграм-канале, что Израиль применил запрещенные международной конвенцией бомбы для нанесения ударов по северному району сектора Газа.
Последние новости: Израиль
В настоящее время многие районы сектора Газа практически уничтожены. Минздрав Палестины сообщает о 4,5 тыс. пострадавших. Для отражения атак израильской армии, ХАМАС обратились к палестинской молодежи и призвали поднять восстание на Западном берегу Иордана. Согласно израильским СМИ, в город Ашдод зашла палестинская группировка, начались обстрелы.
Тем временем, Израилю прибыла обещанная помощь от США. Американский авианосец с ударной группой на борту прибыл к берегам государства для высадки военных, которые будут вести боевые действия на израильской стороне.
Эрдоган о ситуации в Израиле
Прокомментировал прибытие американского авианосца в Израиль президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он задался вопросом о том, какие функции будут выполнять авианосец и намерен ли он участвовать в массовых убийствах, атакуя сектор Газа.
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Анастасия Крестьянова