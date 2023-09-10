Сыровар Сирота оценил работу наблюдателей на подмосковных выборах

Фото: Мособлизбирком
Руководитель комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, сыровар Олег Сирота высоко оценил работу общественных наблюдателей на участках в ходе выборов в Подмосковье.
«Я первый раз работал на выборах как наблюдатель много лет назад. Сейчас огромный прогресс по уровню проведения. Мониторинговые группы ездят по всей области. Раньше было больше происшествий, больше суеты, больше приходилось выезжать на проверки. Сейчас все гораздо спокойнее. Отчасти это потому, что идёт трёхдневное голосование», – поделился Сирота.Кроме того, по его словам, на участки вышли 10 тыс наблюдателей, подготовленных Общественной палатой. На каждом УИКе есть такой независимый наблюдатель. Это помогает следить за ходом голосования в спокойном режиме.
«Серьёзных нарушений, чтобы ставить под вопрос проведение выборов, не зафиксировано», – отметил Сирота.В Подмосковье идёт последний день голосования. С 8 утра работает 3 971 избирательный участок.
В Московской области с 8 по 10 сентября проходят выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов советов депутатов в 10 городских округах.
В регионе зарегистрировано 6 203 678 избирателей. Впервые в Подмосковье проводится и дистанционное электронное голосование. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей.
Избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК. 935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.
В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
Номер телефона горячей линии по вопросам реализации избирательных прав граждан: 8 (498) 602-32-20.
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Лора Луганская