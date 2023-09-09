Система «Безопасный регион» сопровождает выборы губернатора Подмосковья

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В дни, когда в Московской области выбирают губернатора, а также депутатов местных Советов в десяти административных округах, на избирательных участках впервые задействована система видеонаблюдения «Безопасный регион».
Охрану порядка на подмосковных избирательных участках обеспечивают около 13 тысяч полицейских. Правоохранители гарантируют охрану помещений, а также безопасность всех участников избирательного процесса. На случай возможного возникновения непредвиденных ситуаций в Московской области предусмотрены стационарные и передвижные резервные пункты для голосования. Все эти меры призваны обеспечить дополнительную безопасность граждан в Единый день голосования.
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