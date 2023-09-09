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Система «Безопасный регион» сопровождает выборы губернатора Подмосковья

09 сентября 2023, 18:22
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В дни, когда в Московской области выбирают губернатора, а также депутатов местных Советов в десяти административных округах, на избирательных участках впервые задействована система видеонаблюдения «Безопасный регион».

Она позволяет обеспечить прямой мониторинг ситуации не только непосредственно в местах голосования, но на прилегающих территориях. Абсолютно все избирательные участки в Московской области оборудованы средствами видеофиксации. Порядка 75% участков для голосования оборудованы стационарными рамками металлодетекторов, сообщает Мособлизбирком. На остальных 25% эти рамки переносные.

Охрану порядка на подмосковных избирательных участках обеспечивают около 13 тысяч полицейских. Правоохранители гарантируют охрану помещений, а также безопасность всех участников избирательного процесса. На случай возможного возникновения непредвиденных ситуаций в Московской области предусмотрены стационарные и передвижные резервные пункты для голосования. Все эти меры призваны обеспечить дополнительную безопасность граждан в Единый день голосования.

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Глава Одинцовского округа Иванов проголосовал на выборах губернатора Подмосковья
09 сентября 2023, 19:46

Руководитель Одинцовского городского округа Андрей Иванов принял участие в выборах губернатора Московской области. Глава муниципального образования проголосовал на избирательном участке № 3949 в филиале культурно-досугового центра «Барвиха».
Опустив в урну свой бюллетень, Андрей Иванов заметил, что жители Подмосковья в настоящий момент определяют свое будущее на ближайшие пять лет. Глава одинцовской администрации пообщался с членами участковой избирательной комиссии, поблагодарил их за четкую и квалифицированную работу. Своих сограждан он призвал активнее посещать избирательные участки, напомнив, что тем, кто по какой-то причине не в состоянии туда прийти, может легко это сделать путем электронного голосования на портале Госуслуг.

Голосование на выборах  губернатора региона проходит в течение трех дней — с 8 по 10 сентября. На 15:00 второго дня выборов явка избирателей составляла более 33%. В заключительный день голосования на территории Одинцовского городского округа будут открыты 174 избирательных участка.

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Экс-разведчик США Риттер рассказал, когда исчезнет НАТО
Экс-разведчик США Риттер: НАТО осталось существовать 5-10 лет
09 сентября 2023, 19:33

Фото: iStock/Stas-Bejsov

НАТО просуществует не дольше ближайших 5-10 лет, поэтому заявления о единстве альянса недействительны. Об этом в ходе конференции Института Шиллера заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
По его словам, благополучие европейских членов НАТО не интересует США и Канаду. Если бы они стремились улучшить благополучие европейских государств, то никогда бы не сподвигли их отказаться от недорогостоящих энергоносителей из России.

По сути, в настоящее время альянс занимается исключительно распространением власти США в другие государства, что никак не влияет на безопасность Европы.

Риттер привёл пример, доказывающий отсутствие единства НАТО. Члены альянса постоянно опасаются, что Турция, входящая в него, при получении истребителей F-16, может применить их против ещё одного члена НАТО – Греции.

В заключение экс-разведчик США заявил, что альянсу сильно повезёт, если он продержится хотя бы ближайшие 10 лет.

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#европа
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Украина недовольна декларацией G20 из-за отсутствия критики России
09 сентября 2023, 18:50

Фото: istockphoto/JARAMA

На Украине остались крайне недовольны итоговыми положениями декларации G20 из-за отсутствия в них антироссийских формулировок. Об этом заявил пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко.
Комментируя пункт документа, касающийся конфликта на Украине, представитель МИД поблагодарил партнеров, которые безуспешно пытались лоббировать внесение в текст документа более сильных утверждений.

«С сожалением констатирую, что «группе двадцати» в данной ситуации нечем гордиться. Понятно, что участие во встрече делегации из Киева позволило бы ее участникам лучше понять и оценить ситуацию», — написал Николенко на своей странице в социальной сети Facebook* (Принадлежит Meta. Организация запрещена в РФ).

Он также опубликовал часть текста декларации с поправками, сделанными собственной рукой и угодными киевским властям. В частности, пресс-секретарь МИД Украины вычеркнул фразу, в которой говориться о том, что существуют разные точки зрения и оценки украинского кризиса. Вместо нее он вписал фразу, которая провозглашает, что все страны должны были единогласно осудить Россию.

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#россия
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«Бесится от бессилия»: Сальдо назвал причину распространения фейков Украиной
Сальдо: распространение фейков показывает бессилие Киева
09 сентября 2023, 18:07

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Украина распространяет фейковую информацию, поскольку «бесится от бессилия» помешать проведению выборов на новых территориях России. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Он призвал население не поддаваться на эти провокации.

Напомним, что выборы в Херсонской области пройдут до 10 сентября – Единого дня голосования. Местные жители смогут избрать депутатов областной думы и органов местного самоуправления.

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев не признаёт выборы на новых территориях России и в Крыму. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это показывает безразличие киевских властей к выбору жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также полуострова Крым.

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#фейки
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Шерпа России в G20 Лукаш назвала саммит в Дели сложнейшим в истории
09 сентября 2023, 18:03

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Официальный представитель России в «Большой двадцатке» (G20) Светлана Лукаш назвала нынешний проходящий в Нью-Дели саммит одним из самых сложных за всю более чем пятидесятилетнюю историю существования организации.
Как отметила шерпа, это объясняется не только различием взглядов на украинский кризис, но и подчас коренным несоответствием позиций по многим другим ключевым вопросам. Переговоры по вопросу конфликта на  Украине, проходившие в рамках саммита, были очень сложными. Светлана Лукаш считает, что очень важную роль тут сыграла единая позиция стран, входящих в БРИКС. В результате выяснилось, что половина членов «двадцатки» не готова трактовать украинский конфликт в интересах того, как  подает их Запад.

Основное различие нынешнего саммита от предыдущих встреч G20 состоит в том, что в этом году он зазвучал голосом развивающегося мира, отметила шерпа. Международное объединение как будто перевернуло очередную страницу истории, и теперь голос «глобального Юга». В заключение Светлана Лукаш сообщила, что в итоговой декларации саммита страны «двадцатки» зафиксировали договоренность о действиях в едином ключе для  предотвращения конфликтов по всему миру.

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Чемпион мира по шахматам Карякин принял участие в выборах губернатора Подмосковья
Шахматист Карякин проголосовал в Одинцовском г.о.
09 сентября 2023, 17:22

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Чемпион мира по шахматам Сергей Карякин принял участие в выборах губернатора Московской области на избирательном участке в посёлке Назарьево Одинцовского городского округа. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации округа.
Шахматист рассказал, что за те 10 лет, которые он проживает в Подмосковье, регион изменился до неузнаваемости. По его словам, постоянно появляются новые больницы, школы, дороги и другие объекты инфраструктуры.

Отдельно Карякин отметил развитие шахмат в регионе. Он пообещал провести занятия для юных шахматистов, которые занимаются в клубе при Назарьевском культурно-досуговом центре. Сейчас в нём располагается избирательный участок, в котором чемпион и выполнил свой гражданский долг. 

Также Карякин выразил надежду на дальнейшее развитие Подмосковья.

Напомним, что выборы губернатора Московской области, а также депутатов в органы местного самоуправления проводятся с 8 по 10 сентября. На пост губернатора претендуют четыре кандидата – Андрей Воробьёв от «Единой России», Александр Наумов от КПРФ, Кирилл Жигарев от ЛДПР и Анатолий Никитин от «Справедливой России». В Одинцовском городском округе работают 174 избирательных участка, которые открыты для граждан с 8:00 до 20:00.

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#выборы
#голосование
#подмосковье
#губернатор
#шахматы
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Глава Евросовета Мишель подверг критике бесплатный экспорт зерна в Африку
09 сентября 2023, 17:17

Фото: istockphoto/Aleksandr Bunin

Председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель, выступая на саммите G-20 в Индии, подверг критике планы Катара, России и Турции осуществить бесплатную поставку миллиона тонн российского зерна в наиболее нуждающиеся в продовольствии страны Африки.
Политик назвал почему-то назвал эту идею проявлением крайнего цинизма и неуважения к  африканским странам, приведя в пример так называемые «коридоры солидарности», по которым зерно, как известно, доставляется в европейские страны, а вовсе не в голодающие африканские государства, как это предусматривалось зерновой сделкой, действие которой прекратилось 18 июля.

Лидеры G20 ранее призывали Россию вернуться к зерновой сделке, хотя российская сторона однозначно дала понять, что это будет  возможным только при условии выполнения всех условий, касающихся нашей страны. Слова Мишеля совсем не удивляют: Запад уже давно приучил всех к своей политике двойных  стандартов, и то, что черное чиновниками Евросоюза называется белым, никого не удивляет.

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#зерно
#страны
#запад
#евросоюз
#африка
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Путин рассказал о планах развития Смоленской области
Путин: Смоленск станет привлекательным форпостом России
09 сентября 2023, 17:02

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин заявил, что Смоленск должен стать привлекательным форпостом западной части России. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области.
Путин рассказал, что Смоленск исторически был «воротами в Россию». Сейчас необходимо провести ряд работ для устранения накопившихся проблем, чтобы вернуть городу этот статус и сделать из него привлекательный форпост.

Ранее Владимир Путин в Сарове провёл встречу с молодыми учёными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ – ВНИИЭФ). В ходе беседы президент отметил высокий уровень развития отрасли, а также остался под впечатлением от проекта по физике высоких плоскостей энергии. 

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#владимир путин
#развитие
#регион
#россия
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Запад готов к победе России на Украине и хочет минимизировать её последствия
Экс-разведчик Риттер: страны Запада считают победу России на Украине неминуемой
09 сентября 2023, 16:50

Фото: iStock/DancingMan

Западные страны уже понимают, что Россия одержит победу над Украиной и пытаются решить, как минимизировать последствия поражения киевского режима. Об этом рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«На Западе возникла новая реальность, поскольку все поняли, что не могут достичь своих целей и задач на Украине. Теперь перед ними стоит дилемма, как смягчить последствия неминуемого поражения», — рассказал Риттер в интервью Sputnik.

Он уверен, что если конфликт будет остановлен сейчас, то тогда хотя бы можно представить, какими будут границы поверженной стороны. В случае продолжения противостояния встанет вопрос о существовании Украины в нынешних рубежах.

По словам Риттера, в НАТО очень недооценили Россию при подготовке контрнаступления ВСУ, считая ВС РФ слабыми. Однако качественная оборона, самоотверженность и дисциплина российских военных вернули членов альянса на землю, разрушив их планы.

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