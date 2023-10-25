Система здравоохранения в секторе Газа полностью разрушена

Фото: istockphoto/Gilnature
Система здравоохранения сектора Газа потерпела полный крах.
В регионе больше нет лекарств от рака и диабета, сообщила палестинский министр здравоохранения Май аль-Кейла.
В регионе проблемы с работой основных медицинских учреждений Газы: для обеспечения не хватает топлива, гуманитарной помощи для всех нужд недостаточно.
Май аль-Кейла призывает обеспечить безопасные коридоры в страну, чтобы доставить необходимые ресурсы.
22 октября глава Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн заявила, что жители сектора Газы могут умереть голодной смертью, если не наладить доставку гуманитарной помощи в палестинский анклав.
На юге сектора Газа, куда эвакуировались палестинцы, сложилась самая тяжелая гуманитарная ситуация. Дефицит продовольствия настолько велик, что матери не могут кормить младенцев грудью.
Читайте также:
В сирийской провинции Дераа погибли 8 сирийских военных
СМИ: США пользуются задержкой Израиля с операцией в Газе для переброски сил
«Палестинская Хиросима» и скандал в ООН: последние новости войны в Израиле
«Система здравоохранения полностью рухнула, в секторе Газа закончились лекарства от рака, диабета и для лечения почечной недостаточности, ощущается острая нехватка предметов медицинского назначения», — сообщила министр РИА Новости.
Май аль-Кейла призывает обеспечить безопасные коридоры в страну, чтобы доставить необходимые ресурсы.
22 октября глава Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн заявила, что жители сектора Газы могут умереть голодной смертью, если не наладить доставку гуманитарной помощи в палестинский анклав.
На юге сектора Газа, куда эвакуировались палестинцы, сложилась самая тяжелая гуманитарная ситуация. Дефицит продовольствия настолько велик, что матери не могут кормить младенцев грудью.
Читайте также:
В сирийской провинции Дераа погибли 8 сирийских военных
СМИ: США пользуются задержкой Израиля с операцией в Газе для переброски сил
«Палестинская Хиросима» и скандал в ООН: последние новости войны в Израиле
Мария Фирсова