Сисадмины ТИК проходят обучение перед Единым днём голосования

Фото: Мособлизбирком
Системные администраторы территориальных избирательных комиссий Подмосковья проходят онлайн-обучение в рамках подготовки к Единому дню голосования. В Московской области на выборах губернатора региона почти четверть избирательных участков будут оснащены КОИБами.
Комплекс обработки избирательных бюллетеней – это электронная урна со сканером для распознавания и принятия бюллетеней, автоматического подсчёта голосов избирателей и формирования итогового протокола. Всё это позволяет оперативно и достоверно обобщать информацию с избирательных участков.
Члены территориальных и участковых избирательных комиссий должны знать правила применения КОИБов. Системные администраторы ТИК региона проходят обучение на специально созданном интернет-ресурсе. Мособлизбирком подготовил методические материалы, где прописаны пошаговые действия членов избирательных комиссий от момента получения ими оборудования до подведения итогов голосования. Позднее сисадмины будут организовывать обучения членов уже участковых избирательных комиссий – будущих операторов КОИБов.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября.
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги». Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья.
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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Члены территориальных и участковых избирательных комиссий должны знать правила применения КОИБов. Системные администраторы ТИК региона проходят обучение на специально созданном интернет-ресурсе. Мособлизбирком подготовил методические материалы, где прописаны пошаговые действия членов избирательных комиссий от момента получения ими оборудования до подведения итогов голосования. Позднее сисадмины будут организовывать обучения членов уже участковых избирательных комиссий – будущих операторов КОИБов.
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги». Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья.
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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Лора Луганская