Ситуация на Запорожской АЭС вызвала опасения во французском парламенте

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Депутат Национального собрания Франции Алексис Жолли выразил опасения по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции.
«В контексте украинского контрнаступления эта огромная атомная электростанция представляет собой серьёзный вызов для международной безопасности и общественного здравоохранения», — приводит RT текст обращения парламентария к главе МИД Франции Катрин Колонне.
Кроме того, он поставил вопрос о том, насколько реальна опасность атомной аварии на ЗАЭС из-за конфликта. Жолли попросил главу МИД страны выразить позицию государства по этому вопросу.
«Пусть и опосредованно, но это отнюдь не отвечает интересам французского общества», — приводят argumenti.ru слова Мешкова.Читайте также:
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Мелисса Тимофеева