Ситуация в Нигере говорит о потере Вашингтоном мирового господства

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Захват власти в Нигере мятежниками и их нежелание идти на диалог с США говорит о потере Вашингтоном мирового господства, пишет издание Politico со ссылкой на бывшего помощника госсекретаря США по делам Африки Тибора Наги.
«Это больше не однополярный мир. Он скорее биполярный, и существует множество средних держав, у которых полно рычагов влияния», - прокомментировал ситуацию Наги.По словам источников издания, Нигер – крайне важная страна для США в Западной Африке из-за колоссального количества ресурсов, которые Штаты «влили» в регион. Поэтому, теперь Вашингтону необходимо искать варианты диалога с Нигером, иначе их место в африканском регионе займут Россия или Китай.
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Евгения Парфентьева