Сивков назвал страну, которая скоро может применить ядерное оружие

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Госдума приняла в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Заместитель президента российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков заявил, что это сигнал России другим странам о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости. Об этом он заявил «Радио 1».
«Россия посылает им сигнал, что мы готовы в случае необходимости провести испытания ядерного оружия, как демонстрацию решимости его применения в случае, если сложатся обстоятельства. Необходимость выхода из договора связана с текущей обстановкой в сфере безопасности России», — сказал Сивков.При этом, военный эксперт подчеркнул, что выход России из договора не повышает риски применения ядерного оружия. По словам Сивкова, ядерное оружие страны могут применить для обеспечения национальных интересов и безопасности.
«В частности, существует риск применения ядерного оружия со стороны Израиля, в случае если возникнет антиизраильская позиция арабских стран. Это основной район, где может быть применено ядерное оружие. Основным кандидатом на примене6ния ядерного оружия со стороны Израиля является Иран», — заключил собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова