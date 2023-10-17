Сивков назвал страну, которая скоро может применить ядерное оружие

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Заместитель президента российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков заявил, что это сигнал России другим странам о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости. Об этом он заявил «Радио 1».