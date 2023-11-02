Сивков раскрыл, где Россия может провести ядерные испытания

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Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ размещён на официальном сайте правовых актов.
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков рассказал «Радио 1», что юридически Россия теперь может проводить ядерные испытания, однако первой делать этого не будет.
При этом, шанс, что Америка проведёт ядерные испытания в белейшее время очень высок. По мнению собеседника, США последние испытания ракет показали отсутствие готовности к ядерной войне.
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«Юридически мы теперь имеем право это сделать, но пока мы ещё соблюдаем мораторий. То есть мы пока ещё не проводим испытания, и если американцы попытаются это сделать, то мы тоже это сделаем», — сказал Сивков.
«Штатам это нужно жизненно необходимо. В США нет промышленности обогащения урана, они её угробили, и в этих условиях им хотелось бы конечно проверить, насколько боеспособны их ядерные силы. Одними супермоделями здесь не обойтись, поэтому им нудно проверить физически, работают ли их ядерные боеголовки», — добавил Константин Сивков.Эксперт подчеркнул, что отзыв ратификации ДВЗЯИ — это сигнал США о готовности России к ядерной эскалации.
«У нас наиболее безопасный полигон есть на Новой Земле. А где будет принято решение о проведении испытаний, — это уже вопрос закрытый», — подчеркнул специалист.Читайте также:
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