Сивков: Россия может припугнуть Запад Северной Кореей

Фото: kremlin
На космодроме Восточный спустя почти пять часов завершилась встреча российского и северокорейского лидеров Владимира Путина и Ким Чен Ына. Главы государств вместе осмотрели ракеты, провели переговоры в расширенном формате и тет-а-тет.
Как рассказал «Радио 1» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков, визит Ким Чен Ына можно считать историческим. По его мнению, это будет способствовать сдержанности Запада в зоне азиатско-тихоокеанского региона.
Военный эксперт также подчеркнул, что КНДР обладает огромным военным потенциалом и решительностью.
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«Встреча Путина и Ким Чен Ына – это историческое событие, которое меняет очень серьёзный геополитический уклад в мире. Теперь Западу понятно, что в случае, если он будет раскручивать конфликт на Востоке, в зоне азиатско-тихоокеанского региона, ему будет противостоять не только Китай и Россия, но и КНДР», — сказал Сивков.
«Если лидеры Китая и России — люди весьма взвешенные и сдержанные, то КНДР может пойти на самые решительные шаги, и это заставит Запад быть более осторожным в этом регионе», — заключил Сивков.Читайте также:
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Екатерина Шмакова