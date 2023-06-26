Сийярто высказался против поставок оружия на Украину

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В МИД Венгрии выступили против финансирования Киев из средств ЕФМ
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался против финансирования военного конфликта на Украине из средств Европейского фонда мира, сообщает «РИА Новости».
«Мы согласились на увеличение Европейского фонда мира с тем условием, чтобы добавленная часть пошла странам Африки и Западных Балкан для увеличения стабильности и сокращения миграционного давления. Но мы не согласились на то, чтобы из добавленной части ЕС финансировал новые поставки оружия Украине», - прокомментировал ситуацию Сийярто.
Напомним, американское издание Politico выяснило, что Евросоюз снабжает киевский режим с помощью Европейского фонда мира, несмотря на запрет Брюсселя об использовании внебюджетных средств в военных целях. По данным автора статьи, всего за время специальной военной операции из ЕФМ на помощь Украине выделили 5,6 миллиарда евро.
Ранее «Радио 1» сообщало, как глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев рассчитывает получить приглашение к упрощенному присоединению на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. Политик отметил, что в настоящий момент Украина активно ведет переговоры с партнерами, чтобы получить от саммита альянса максимально возможные результаты.
«Мы согласились на увеличение Европейского фонда мира с тем условием, чтобы добавленная часть пошла странам Африки и Западных Балкан для увеличения стабильности и сокращения миграционного давления. Но мы не согласились на то, чтобы из добавленной части ЕС финансировал новые поставки оружия Украине», - прокомментировал ситуацию Сийярто.
Ранее «Радио 1» сообщало, как глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев рассчитывает получить приглашение к упрощенному присоединению на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. Политик отметил, что в настоящий момент Украина активно ведет переговоры с партнерами, чтобы получить от саммита альянса максимально возможные результаты.
Евгения Парфентьева