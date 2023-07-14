СК РФ предъявил заочные обвинения экс-главе Минобороны Украины Загороднюку

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Следственный комитет России предъявил заочные обвинения экс-министру обороны Украины Андрею Загороднюку и начальнику объединенного оперштаба ВСУ Игорю Танцюре.
Решение о предъявлении обвинений было принято после заслушивания доклада о расследовании преступлений киевского режима председателем СК РФ Александром Бастрыкиным. Об этом ведомство сообщило в своем телеграмм-канале.
Установлено, что Танцюра ранее осуществлял командование военными операциями объединенных сил Украины. Сотрудники СК также ходатайствовали об обвинении экс-командующего украинским формированием войск «Донецк» Александру Красноока.
По данным следственных органов, указанные лица были участниками военных преступлений, совершаемых под руководством киевского режима.
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Установлено, что Танцюра ранее осуществлял командование военными операциями объединенных сил Украины. Сотрудники СК также ходатайствовали об обвинении экс-командующего украинским формированием войск «Донецк» Александру Красноока.
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Анастасия Крестьянова