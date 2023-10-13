СК: Задержанный по подозрению в расчленении женщины в Южном Тушино признал вину

Фото: iStock/3DFOX
Мужчина, которого ранее задержали по подозрению в убийстве и расчленении женщины на юго-западе Москвы, признал свою вину и раскаялся. Об этом сообщили в столичном ГСУ СК.
Напомним, в среду хозяйка одной из комнат коммунальной квартиры, которая расположена в Южном Тушино, вернулась домой и обнаружила, что замки на двери кто-то поменял. Она позвала двух соседей, в качестве свидетелей, а также мастера по вскрытию дверей. От увиденного в квартире в ужас пришли все собравшиеся. По ванной комнате были разбросаны части расчлененного женского тела.
По информации Telegram-канал SHOT, соседом женщины был 61-летний москвич, которого в тот момент дома не оказалось. Позже правоохранители сообщили о задержании мужчины и предъявлении ему обвинений.
10 сентября в Ленинградской области арестован мужчина, которого подозревают в убийстве и последующем расчленении своего товарища при распитии спиртных напитков. 8 октября в квартире подозреваемого найдено тело убитого 44-летнего мужчины. При этом у погибшего были отрезаны руки, а тело покрывали колото-резаные раны. Часть останков тела убитого хранились в холодильнике, другая часть варилась в кастрюле на плите.
Читайте также:
СК: В Москве задержали мужчину, подозреваемого в расчленении женщины
Стало известно, кому принадлежит комната в Москве, в которой нашли расчлененный труп
Расчлененное тело женщины найдено в одной из столичных квартир
По информации Telegram-канал SHOT, соседом женщины был 61-летний москвич, которого в тот момент дома не оказалось. Позже правоохранители сообщили о задержании мужчины и предъявлении ему обвинений.
Читайте также:
СК: В Москве задержали мужчину, подозреваемого в расчленении женщины
Стало известно, кому принадлежит комната в Москве, в которой нашли расчлененный труп
Расчлененное тело женщины найдено в одной из столичных квартир
Артем Путинцев