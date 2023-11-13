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Скандал с Емельяненко и участие в СВО: старший сын Кадырова занял пост в министерстве

Сын Кадырова Ахмат после дня рождения получил должность в минспорта Чечни
13 ноября 2023, 16:03
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что старший сын главы республики Рамзана Кадырова назначен на должность первого заместителя министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. Редакция «Радио 1» расскажет, чем известен Ахмат Кадыров, и как он угодил в скандал в возрасте десяти лет.

Ахмат Кадыров назначен на должность заместителя министра


Ахмата Кадырова с назначением на должность поздравил чеченский министр Ахмед Дудаев. Он сообщил, сын главы республики сам является спортсменом, на счету которого не одна победа в турнирах по смешанным единоборствам и боксу. Кроме того, старший наследник Кадырова возглавляет Совет регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в Чечне.


Дудаев поздравил своего племянника с новой должностью и заявил, что воспитание поколения выйдет на новый уровень после назначения Ахмата Кадырова. По его словам, Ахмат долгое время занимался вопросами патриотизма и духовного воспитания несовершеннолетних.

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Ахмату Кадырову исполнилось 18 лет восьмого ноября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Чеченской Республики. На следующий день Ахмата и двух его младших братьев наградили высшим орденом парламента республики «Даймехкан Сий», который вручается за выдающиеся достижения в различных сферах деятельности. Это не единственная награда сына чеченского лидера. Прежде он был удостоен ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», который был вручен главой региона Казбеком Коковым.

Какие должности занимают дети Кадырова


По информации СМИ, у Рамзана Кадырова 14 детей. Несколько из них занимают высокие должности в Чеченской Республике. Старшая дочь чеченского лидера в 2020 году была назначена на должность первого заместителя министра культуры региона. В 2023 году она стала заместителем председателя правительства Чечни по социальному блоку. Вторая дочь главы Чечни в 20-летнем возрасте заняла должность руководителя департамента дошкольного образования в Грозном.

Пятого ноября 15-летний сын Рамзана Кадырова был назначен на пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Он вместе со своим братом был удостоен орденом парламента республики «Даймехкан Сий», а шестого ноября он был награжден орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесией».

Именно Адам Кадыров прежде посетил в СИЗО Грозного Никиту Журавеля, арестованного за поджог Корана. Видео с избиением заключенного распространилось в сети. Рамзан Кадыров назвал поступок сына «достойным» и заявил, что гордится им.

Конфликт Кадырова с Емельяненко


В 2016 году 10-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров принял участие в турнире ММА. Он боролся с соперником из Сочи, которого отправил в нокаут за 14 секунд. Поединок прокомментировал четырехкратный чемпион MMA и председатель Федерации боев без правил в России Федор Емельяненко. Он заявил, что дети до 12 лет не могу принимать участие в турнирах, а произошедшее на поединке оправдать нельзя.

«То, что происходило на турнире в Грозном, недопустимо, это нельзя оправдывать! Малыши, которым 8 лет, избивали друг друга на глазах у радостных взрослых. Меня очень сильно возмущает тот факт, что за всем этим наблюдал Рамзан Кадыров», — возмущался спортсмен.

Рамзан Кадыров, в свою очередь, ответил на высказывания Емельяненко и заявил, что чемпиону следовало бы сначала отметить значение турнира и поздравить Чечню с праздником.

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«Я с пониманием отнесся бы к ответам и реакции Федора Емельяненко на показательное выступление мальчиков в ходе турнира, если бы он начал, сказав доброе слово о турнире и его значении. Как русский богатырь и патриот поздравил бы Чечню с праздниками, отметил бы факт розыгрыша первого пояса ММА, хотя бы раз приехал в Чечню, посмотрел, как мы проводим турниры и развиваем спорт. Федор, вы неправы! Русские богатыри так не поступают», — заявил Кадыров.


Ахмат Кадыров на СВО


Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вскоре после начала проведения спецоперации на территориям Украины, сообщил в своем телеграм-канале, что его сыновья отправились на фронт для защиты страны. Позже он рассказал, что его сын Ахмат вместе с двумя младшими братьями принял участие в спецоперации по ликвидации вражеского укрепрайона.

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ФРГ продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на конфликты в мире
Бербок: ФРГ продолжит помогать Украине, несмотря на кризисы и конфликты в мире
13 ноября 2023, 16:13

Фото: iStock/photosvit

Германия продолжит оказывать Украине всестороннюю поддержку, несмотря на конфликты, происходящие в мире. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед заседанием глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.
«Мы не только продолжим нашу поддержку Украины, но будем также развивать и увеличивать её, в том числе и со стороны ФРГ», - заявила Бербок.

При этом она подчеркнул, что помощь Украине будет продолжаться, не смотря на существующие в мире конфликты и кризисы.
Бербок уточнила, что Германия совместно с другими странами предоставила Украине новый пакет помощи, в рамках которого Украина уже получила дополнительные системы ПВО для обороны.

Она добавила, что в следующем году немецкая помощь Украине только усилится.

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Демократия под вопросом: Американист раскрыл будущее после выборов президента США
Американист Блохин объяснил, почему Трамп должен стать президентом США
13 ноября 2023, 15:54

Фото: Сайт Кремля

Почти 50% граждан США считают, что политика американского президента Джо Байдена навредила экономике страны. Так ответили респонденты опроса газеты Financial Times и Школы бизнеса Стивена Росса. Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин в беседе с «Радио 1» заявил, что единственным признаваемым политиком в Америке является Дональд Трамп, однако борьба против него со стороны действующей власти ставит под вопрос демократическое будущее страны.
По словам эксперта, за Дональда Трампа выступают порядка 60% граждан США. В том числе потому, что Украина для него не занимает ключевое место в политической деятельности.
«Для него Украина находится на первом месте с конца, это лишь разменная монета в большой геополитической игре. Вопрос в другом, надо сначала стать президентом, а уже потом пытаться изменить траекторию американской внешней политики, потому что в прошлый раз, когда он пытался это сделать, всё пошло крахом: две попытки импичмента, его называли сексистом, расистом, путинистом и так далее», — отметил Константин Блохин.
Политолог допускает, что Трамп может изменить отношения США и РФ, однако пока среди американцев эту идею поддерживает меньшинство. К тому же, помешать Трампу стать президентом может и возбуждённое против него уголовное дело. Это же может поставить под вопрос всю политическую систему Соединённых штатов.
«Если оно [уголовное дело] помешает, то будет нанесён удар по всей избирательной и правовой системе США. Демократическая система под вопросом, будут нанесены имиджевые ущербы, потому что будет политика двойных стандартов: одного обвиняем и пытаемся засадить в тюрьму, а с другим (с семьёй Байдена) ничего не делаем», — заключил американист.
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#сша
#уголовное политика
#отношения
#рф
#трамп
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Шор: «Вмешиваться в выборы — фирменный почерк брюссельских чиновников»
13 ноября 2023, 15:50

Фото: istockphoto.com/Iuri Gagarin

Лидер запрещённой в Молдавии оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил о постоянном вмешательстве в молдавские выборы со стороны Брюсселя.
«Вмешиваться в выборы и требовать от избирателей поддержки так называемых проевропейских партий — фирменный почерк брюссельских чиновников в Молдове. К первому туру местных выборов в Кишинёв зачастили европейские политики. Все они публично выступали в поддержку Санду. Даже Урсула фон дер Ляйен приехала, неофициально поддержав партию Санду на выборах. Все их выступления сводились к тому, что ЕС — это деньги, голосуйте за проевропейских политиков, поддержите партию Санду и вы увидите эти деньги в ваших сёлах», — пояснил в беседе с RT Шор.

Кроме этого, он отметил превращении Молдавии в своеобразную колонию ЕС.

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#выборы
#цик
#ес
#политика
#евросоюз
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На Украине готовят процессуальные действия против генералов ВСУ
Депутат Рады Гончаренко: процессуальные действия готовят против генералов ВСУ
13 ноября 2023, 15:33

Фото: iStock/Irina Piskova

На Украине готовят процессуальные действия против ряда генералов ВСУ Об этом сообщил депутат Верховной рады от фракции «Евросолидарность» Алексей Гончаренко.
«На этой неделе будут процессуальные действия по генералам. Банковая (улица, на которой расположен офис Зеленского. —ред.) делает свой ход», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
 
Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что между президентом Владимиром Зеленским и военными разгорелся конфликт. Он также отметил, что нынешняя политика киевского режима носит крайне репрессивный характер. Это касается, в том числе, и тотального запрета русского языка, и гонений на каноническую Украинскую православную церковь.

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*Внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
#конфликт
#политика
#улица
#офис
#алексей арестович
#украина
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Аналитик Ерёмина назвала интересным назначение Кэмерона главой МИД Британии
13 ноября 2023, 15:30

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина назвала назначение экс-главы британского правительства Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Великобритании «интересным финтом» и объяснила такое решение.
«Во-первых, это свидетельствует о том, что укреплять правительство некем. Во-вторых, он считается политическим авантюристом, он не имеет большого веса в британском обществе. Это недальновидный политик, не стратег, а, скорее, тактик и популист. У него такое реноме: он играет с публикой, предлагает какие-то радикальные решения. Все эти решения не продуманы, основаны исключительно на популистских воззваниях», — прокомментировала в беседе с RT Ерёмина.

Эксперт считает, что такие кадровые перестановки свидетельствуют о стремлении укрепить в первую очередь правительство и конкретных политиков, а не позицию страны на мировой арене.

Как уточняли ранее argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, Джеймса Клеверли, который ранее занимал должность главы МИД Великобритании, перевели на пост министра внутренних дел, который до него занимала отправленная в отставку Суэлла Браверман.

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#эксперт
#правительство
#мид
#политика
#великобритания
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Дальнобойщики на границе Украины и Польши провели в очереди 10 дней
13 ноября 2023, 14:59

Фото: istockphoto/Jun

Украинские дальнобойщики по 10 дней ожидают выезда из Польши.
РИА Новости сообщает, что время ожидания в очереди равняется 226 часам, по данным Люблинской таможни. 

Выезда из страны через КПП в Дорохуске ждут примерно 1300 грузовиков. По словам представителя Государственной таможенной службы в Люблине Михала Деруся, за ночную смену из Польши уехали всего 67 грузовиков, а въехали 5. 

При этом при стандартных условиях время ожидания на границе обычно составляет 59 часов.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе польские дальнобойщики начали блокировать пункты пропуска автомобилей на границе с Украиной. Они протестовали против решения правительства отменить ранее действовавшую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Также они требовали разделить очередь пустых и груженых автомобилей.

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#украина
#польша
#политика
#автомобилисты
#водители
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В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи пива в «наливайках»
В ГД внесли проект о праве регионов на запрет продажи пива в «наливайках»
13 ноября 2023, 14:52

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесли законопроект, предоставляющий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу слабоалкогольных напитков в так называемых «наливайках».
По словам одного из авторов проекта, первого зампреда комитета по экономической политике Надежды Школкиной, законопроект разработан на основе обращений граждан, которые жаловались на работу «наливаек» – это магазины, продающие алкогольные напитки, а вечером превращающиеся в питейные заведения. Как правило, такие заведения размещаются на первых этажах жилых домов и создают дискомфорт для их жителей.

Школкина отметила, что законопроект было бы лучше принять в первом чтении уже в этом году, однако все зависит от правительства. Но она добавила, что не исключает первого чтения в декабре.

Таким образом, законопроект даёт право местным властям устанавливать собственные ограничения в отношении мест розничной продажи алкогольных напитков, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Также изменения коснутся изготовления слабоалкогольных напитков. Чтобы избежать повторения инцидента с массовым отравлением суррогатным алкоголем «Мистр Сидр», запрещается производство пивных напитков из закупленного пива, а также нанесение на этикетку информации, способной ввести в заблуждение потребителей. 

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#госдума
#законопроект
#магазины
#ограничения
#алкоголь
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МЧС: КПП «Рафах» из сектора Газа пересекли 98 граждан РФ
13 ноября 2023, 14:42

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом пересекли 98 граждан Российской Федерации, об этом сообщили в МЧС РФ.
Ранее советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов сообщал, что сегодня территорию сектора Газа должны покинуть по меньшей мере 70 человек.

При этом, ещё 70 россиян, которые были эвакуированы из анклава 12 ноября, уже сегодня были отправлены на Родину бортом Каир-Москва. Перед отправкой их состояние оценили специалисты Минздрава.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#мчс
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#рф
#сектор газа
#египет
#россияне
#эвакуация
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Президент Киргизии Жапаров рассказал о роли русского языка в стране
Жапаров: русский язык играет важную роль в Киргизии
13 ноября 2023, 14:34

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Изучение русского языка позволяет не только освоить новый способ общения, но и получить ключ к душе народа, его духовным и нравственным ценностям. Об этом в ходе форума «Единый народ – сильная страна» заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.
Он отметил, что русский язык сохранит в республике важную роль в статусе официального языка. 

По словам Жапарова, сохранение многоязычия в Киргизии – это «веление времени». Президент страны добавил, что граждане, изучающие русский язык, обогащают свой кругозор и получают возможность познать неповторимое мировоззрение. 

Глава государства добавил, что в республике развиваются программы многоязычного образования. Таково требование времени, поскольку сейчас каждый гражданин Киргизии обязан знать свой родной язык, русский язык и ещё один иностранный язык по выбору.

При этом Жапаров отметил, что планируется улучшение условий для изучения языков тех этнических групп, которые проживают на территории республики. 

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#русский язык
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#президент
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