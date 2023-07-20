СКЦ по зерновой сделке в Турции завершил свою работу

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Совместный координационный центр в Турции по зерновой сделке завершил свою работу, сообщили представители МИД РФ.
Дмитрий Песков сообщил, что Россия приостанавливает зерновую сделку и будет готова вернуться к её реализации, когда будет выполнена российская часть договорённостей.
При этом, российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены все без исключения принципы участия в ней. Он подчеркнул, что Россия вернется в соглашение, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы участия в ней.
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