Скифское золото доставлено на территорию Киево-Печерской лавры

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Грузовой автомобиль со скифским золотом въехал на территорию Киево-Печерской лавры. Там, в сокровищнице музея, будет проведена его идентификация.
Напомним, афера с легализованным похищением скифского золота, вывезенного за границу в 2014 для показа на выставке, увенчалась его передачей Украине как якобы законному владельцу, так как Евросоюз посчитал, что у Киева есть права на крымское имущество.
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Александр Бойцов