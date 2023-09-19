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На 41-м году жизни в больнице скончался актер театра и кино Алексей Янин. Об этом сообщает Российский академический молодежный театр (РАМТ).
«Со 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало», — говорится в сообщении.
Янин приобрел известность своими ролями в фильмах «С любимыми не расстаются», «Дочки-матери», «Все мужики сво…», также он играл в театре.
2 сентября на сайте Российского академического Молодежного театра (РАМТ) появилась информация, что Янин умер после 8 лет борьбы с последствиями инсульта в возрасте 40 лет. Впоследствии эту запись удалили.Ранее жену актёра Алексея Янина, сообщения о смерти которого появились в СМИ накануне, обманули мошенники, представившиеся сотрудниками НИИ им. Склифосовского. Об этом сама Дарья Клюшникова сообщила журналистам.
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