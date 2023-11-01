Скончался бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин

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В Москве умер бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин. Тело известного музыканта было обнаружено в ванной комнате его квартиры на Шоссейной улице.
Музыкант играл в группе «Браво» с 1988 по 1993 год. Он участвовал в записи известных альбомов коллектива «Скажем мы друг другу «Браво!» (1988) с солистом Евгением Осиным и «Стиляги из Москвы» (1990), когда фронтменом группы был уже Валерий Сюткин. Лапину принадлежит идея оригинальных картонных декораций в клипе на песню «Стильный оранжевый галстук».
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