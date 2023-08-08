Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в скором времени произойдёт крах режима Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Он считает, что у Украины такой же путь, как и других государств, которые были втянуты США в гражданские войны.
Гагин привёл пример, когда подобные события заканчивались или смертью, или тюрьмой правителей государств. События на Украине очень напоминают те, что были во Вьетнаме, Афганистане, Ливии и ещё многих государствах.
Он подчеркнул, что тактика Зеленского, направленная на удовлетворение собственных интересов, предательство своих граждан в угоду США, приведут режим президента Украины к краху. К тому же, по мнению Гагина, высказывания о скором убийстве Зеленского, которые так часто появляются в иностранных СМИ, – не пустые слова.
Читайте также:
Журналист Никсон: никакое западное вооружение не спасёт Украину
Бывший аналитик ЦРУ Макговерн предсказал скорый военный переворот на Украине
Депутат Константинов объяснил причину отказа Зеленского от мирных переговоров
Гагин привёл пример, когда подобные события заканчивались или смертью, или тюрьмой правителей государств. События на Украине очень напоминают те, что были во Вьетнаме, Афганистане, Ливии и ещё многих государствах.
Читайте также:
Журналист Никсон: никакое западное вооружение не спасёт Украину
Бывший аналитик ЦРУ Макговерн предсказал скорый военный переворот на Украине
Депутат Константинов объяснил причину отказа Зеленского от мирных переговоров
Анастасия Чинкова