Фото: istockphoto/JARAMA
Откровения госпожи Зеленской говорят скорее всего о том, что ее муж не будет баллотироваться на второй срок на выборах президента Украины. Такое мнение высказал бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.
В интервью YouTube-каналу Through the eyes of эксперт заметил, что неуверенные речи украинской первой леди говорят о серьезных проблемах в стране.
Экс-разведчик высказал предположение, что ко времени окончания конфликта режим Зеленского падет. Впрочем, вполне вероятно, что это может произойти и раньше, отметил эксперт. По его мнению, прямо сейчас наблюдается политический крах киевского режима.
Читайте также:
Зеленскому объяснили, как изменятся границы Украины
Экс-разведчик США Риттер раскрыл, что ждёт правительство Украины после окончания СВО
«Украина обманулась»: Встреча Столтенберга и Зеленского приблизила конец Киева
«Что сказала Зеленская? Что она не уверена в том, что украинский народ хочет, чтобы ее муж был президентом. Очень негативно. Я это интерпретирую как то, что на Украине сейчас очень серьезные проблемы», — сказал Риттер.
Читайте также:
Зеленскому объяснили, как изменятся границы Украины
Экс-разведчик США Риттер раскрыл, что ждёт правительство Украины после окончания СВО
«Украина обманулась»: Встреча Столтенберга и Зеленского приблизила конец Киева
Александр Бойцов