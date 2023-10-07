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Бывший разведчик Вооруженных сил США в своих социальных сетях призвал украинцев молиться за победу российской армии. Он считает, что только в этом случае Украина сможет и далее существовать в качестве независимого и суверенного государства.
Таким заявлением экс-разведчик прокомментировал информацию журналиста Гарланда Никсона. Тот сообщил, что Зеленский собирается продать украинские земли крупным западным компаниям, в частности Blackrock и Goldman Sachs. Риттер назвал плодородный чернозем будущим Украины, отметив, что таким образом глава киевского режима лишает этого будущего свою собственную страну.
«Позор Зеленскому!», — с возмущением написал бывший разведчик.
По его словам, представители компании Blackrock не позволят хоронить погибших украинских военных на земле, которая стала их собственностью. Скотт Риттер пожелал успехов и здоровья российским бойцам, которые, по его мнению, являются единственными настоящими защитниками Украины.
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«Позор Зеленскому!», — с возмущением написал бывший разведчик.
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Александр Бойцов