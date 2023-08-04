Скотт Риттер усомнился в успехах американской разведки в России

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Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил об успешной деятельности американских разведывательных сетей на территории России. Его слова поставил под сомнение бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Экс-разведчик пояснил, что ЦРУ во все времена пытались внедрить своих агентов в правительства разных стран, в том числе и России. В ближайшее окружение российского лидера Владимира Путина попытки внедрения предпринимаются с 1999 года. Однако Риттер отметил, что наихудший способ добиться этого — рекламировать свою деятельность. По словам бывшего разведчика, о таких вещах «не говорят и даже не шепчутся».
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Александр Бойцов