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Sky: Киев пойдет на примирение с Россией после провала переговоров с Западом

07 октября 2023, 18:18
Фото: istockphoto/lucky-photographer

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться от западных союзников выделения достаточного финансирования, а значит ему придется пойти на компромисс с Россией. Такое мнение высказали аналитики издания Sky News.

Авторы публикации осторожно предполагают, что складывающаяся ситуация говорит о начале конца для Киева. В статье указано, что необходимость оказания постоянной помощи Украине стала непосильным бременем для стран Запада, где и так не все благополучно в экономике и растет уровень инфляции. В свете этого, пишут обозреватели, внимание политиков и электората неумолимо сдвигается в сторону внутренних проблем.

Если минувшим летом украинские войска не сумели добиться превосходства, будучи подготовлены настолько хорошо, насколько это возможно, то дальнейшее спонсирование союзниками затратного конфликта приведет лишь к его затягиванию без каких либо подвижек, резюмируют авторы материала.

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#дом
#украина
#помощь
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Трамп заявил, что война в Израиле была проплачена рядовыми американцами
Трамп: средства налогоплательщиков США помогли ХАМАС атаковать Израиль
07 октября 2023, 18:14

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Средства американских налогоплательщиков помогли ХАМАС начать войну с Израилем. С таким заявлением выступил бывший президент США Дональд Трамп.
Он убеждён, что деньги палестинским террористам поступали из администрации нынешнего президента США Джо Байдена. То есть, движение ХАМАС было профинансировано за счёт средств рядовых американцев.

Также Трамп отметил, что предыдущая американская администрация принесла на Ближний Восток мир. А нынешняя власть во главе с Байденом снова сводит его на нет.

Напомним, что утром 7 октября палестинское террористическое движение ХАМАС объявило войну Израилю. В течение всего дня со стороны сектора Газа производятся ракетные удары по территории Израиля. 

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#израиль
#сша
#дональд трамп
#джозеф байден
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Полковник Макгрегор: Белый дом шокирован числом протестующих против помощи Киеву
07 октября 2023, 17:43

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Президент США Джо Байден был шокирован количеством людей, выступающих против дальнейшей поддержки Украины. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
В эфире YoyTube-канала Stephen Gardner он отметил, что сотрудники администрации Белого дома были буквально ошарашены тем количеством людей, которые высказывают недовольство отправкой все новых и новых пакетов помощи киевскому режиму. Эксперт привел в пример представителей Республиканской партии, которые напомнили властям о проблемах миграции и медицинского обслуживания, до которых у правительства не доходят руки из-за того, что они слишком заняты поддержкой Украины.

Макгрегор уверен, что это именно США развязали конфликт на Украине, а без вмешательства Вашингтона никакого противостояния и вовсе бы не было. Единственное, что требовалось от Белого дома — прислушаться к позиции России, которая твердо заявляла, что не приемлет вхождение Украины в состав НАТО, заключил эксперт.

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Политолог Перла назвал третьего возможного участника конфликта в Израиле
Политолог Перла: если Иран присоединится к Палестине – Израилю не победить
07 октября 2023, 17:09

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Если к радикальному палестинскому движению ХАМАС присоединятся боевики из Тегерана, то Израиль понесёт большие потери. К такому выводу пришёл обозреватель «Царьграда» Андрей Перла.
Он отметил, что война исключительно между Палестиной и Израилем принесёт урон второй стороне, но всё же, с большей вероятностью, станет победной для неё. 

А вот если к палестинским террористам присоединятся их иранские соседи, конфликт может надолго затянуться и вряд ли завершится победой Израиля, уверяет Перла.

Также обозреватель «Царьграда» отметил несколько политических последствий эскалации конфликта. Во-первых, Израиль больше не будет участвовать в решении вопроса с конфликтом на Украине, а интересы западных стран будут направлены на Ближний Восток, то есть, Украина покинет первую позицию.

Во-вторых, тяжёлый ущерб понесёт Демократическая партия США. Перла предполагает, что ХАМАС может обеспечивать победу республиканцев на президентских выборах в следующем году.

И, в-третьих, при любом развитии событий в Израиле, Иран всегда будет оставаться в выигрыше. 

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#израиль
#конфликт
#развитие
#война
#иран
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Рамзан Кадыров предложил временно отменить выборы из-за спецоперации
07 октября 2023, 17:07

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил отменить предстоящие в следующем году президентские выборы. Такое предложение он озвучил во время флешмоба, посвященного дню рождения Владимира Путина.
Впрочем чеченский лидер предложил и другой вариант: провести безальтернативные выборы, на которых единственным кандидатом был бы действующий президент России. По мнению Кадырова, в нынешних сложных экономических и политических условиях противостояния с Западом только Владимир Путин способен должным образом защитить страну и повести ее вперед.

Глава Чечни назвал российского лидера мудрым политиком и воином, честным и правильным человеком, который никогда не бросает своих и всегда вникает во все проблемы регионов, в том числе и Чеченской Республики. Более достойного кандидата на пост руководителя российского государства просто нет, заключил Кадыров.

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#кадыров
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Эрдогана переизбрали председателем правящей турецкой партии
Yeni Şafak: Эрдогана переизбрали председателем правящей партии Турции
07 октября 2023, 16:39

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вновь избран председателем правящей Партии справедливости и развития. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.
Уточняется, что за кандидатуру Эрдогана проголосовали все участники съезда партии, а именно, 1399 делегатов.

Напомним, что партия справедливости и развития Турции была основана Эрдоганом в 2001 году. У власти партия находится с ноября 2002 года, то есть, уже свыше 20 лет. 

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не нуждается в поддержке Евросоюза. По его словам, государство никогда не полагалось на поддержку, в том числе и финансовую, от своих соседей, поэтому и сейчас Турция остаётся самодостаточным государством. 

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#реджеп тайип эрдоган
#турция
#партия
#выборы
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В Госдуме заявили о необходимости эвакуации россиян из Израиля
Депутат ГД Хамзаев: необходимо эвакуировать россиян из Израиля
07 октября 2023, 15:59

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Россия должна эвакуировать своих граждан из Израиля и Палестины. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев, комментируя начавшееся военное столкновение между государствами.
Он отметил, что миссия по эвакуации российских граждан должна осуществляться по дипломатическим каналам и при поддержке МЧС.

Ранее сообщалось, что на всей территории Израиля указом министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира введено чрезвычайное положение. Российский союз туриндустрии призвал россиян, находящихся на территории государства, следовать указаниям местных властей и следить за обновлением информации. 

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#израиль
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#эвакуация
#война
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ISNA: Иранское руководство прокомментировало ракетные удары по Израилю
Иран поддержал нападение боевиков ХАМАС на Израиль
07 октября 2023, 15:45

Фото: istockphoto/Ekaterina_Lin

Иранская сторона поддерживает ракетные удары по Израилю и будет «стоять рядом» с палестинскими бойцами до тех пор, пока не будет полностью освобождена Палестина и ее главная святыня — город Иерусалим.
С таким заявлением выступил главный советник верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи генерал-майор Рахим Сафави. Он вспомнил вспомнил также генерала Касема Сулеймани, убитого в результате направленного удара ВВС США в 2020 году, назвав его великомучеником. Он с пафосом подчеркнул, что такие люди также будут стоять плечом к плечу с борцами за свободу Палестины.

На фоне ракетных атак силы ХАМАС зашли в города Баэри, Урим, Нахал Оз, Офаким. Боевики захватывают в плен и увозят в Газу военных и гражданских заложникам. Особым издевательствам и избиениям подвергаются израильские женщины-военнослужащие. Израиль нанес ответный удар по сектору Газа. Авиация атаковала 21 объект. Палестинцы сообщают о 120 погибших.

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#сша
#израиль
#авиация
#женщины
#люди
#иран
#удар
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Путин прокатил президента Узбекистана Мирзиёева на новом внедорожнике «Аурус»
07 октября 2023, 15:42

Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович

Президент России Владимир Путин прокатил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева на внедорожнике «Аурус», чтобы лично продемонстрировать все его возможности. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский президент встретил своего коллегу в подмосковной резиденции в Ново-Огарёво, где представил ему новый внедорожник. После этого Путин сел за руль и прокатил Мирзиёева. 

Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретил в своей резиденции президентов Узбекистана и Казахстана Шавката Мирзиёева и Касыма-Жомарта Токаева. 

Днём ранее Путин и Мирзиёев провели переговоры в Кремле, после чего подписали ряд рабочих документов, в том числе и о сотрудничестве в разных сферах.

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#автомобиль
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Боевики ХАМАС взяли в плен израильского генерала Алони
07 октября 2023, 14:36

Фото: istockphoto/John Theodor

Бригадный генерал армии Израиля Нимрод Алони взят в плен боевиками военного крыла палестинского движения ХАМАС. Сначала об этом рассказали сами палестинцы, позже информацию подтвердили израильские СМИ
Генерал был захвачен боевиками прямо у себя дома. Полуодетого военного доставили в анклав сразу после захвата КПП Керем-Шалом. Генерал Нимрод Алони до августа 2022 года командовал дивизией Газы. Однако затем он возглавил израильское подразделение специальных операций «Глубокие силы». 

Боевики бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам», военного крыла движения ХАМАС, продолжают захватывать и отправлять в Газу гражданских и военных заложников. Известно о как минимум двух плененных женщинах-военнослужащих армии Израиля. Причем одной из них палестинцы переломали ноги. 

Интересно, что военные действия боевиков ХАМАС начались как раз в 50-летнюю годовщину «Войны Судного дня», когда объединенная коалиция арабских государств попыталась вернуть территории, утерянные в результате Шестидневной войны. Тот давний кровопролитный конфликт закончился победой Израиля.

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#военные
#конфликт
#дома
#израиль
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