Sky: Киев пойдет на примирение с Россией после провала переговоров с Западом

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Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться от западных союзников выделения достаточного финансирования, а значит ему придется пойти на компромисс с Россией. Такое мнение высказали аналитики издания Sky News.
Если минувшим летом украинские войска не сумели добиться превосходства, будучи подготовлены настолько хорошо, насколько это возможно, то дальнейшее спонсирование союзниками затратного конфликта приведет лишь к его затягиванию без каких либо подвижек, резюмируют авторы материала.
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