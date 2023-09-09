Sky News: Борис Джонсон стал почетным доктором университета во Львове

Фото: Пресс-служба премьер-министра Великобритании
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил степень почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко во время своего визита на Украину, сообщил в субботу телеканал Sky News.
Как поясняет телеканал, звание Doctor Honoris Causa университет присуждает «на основании заслуг соискателя», даже если его деятельность вообще никак не относилась к учебному заведению
Sky News также показал кадры с церемонии награждения, на которых Борис Джонсон был в чёрном плаще и шляпе.
В пятницу, 8 сентября, британский экс-премьер прибыл в Киев, где провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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Sky News также показал кадры с церемонии награждения, на которых Борис Джонсон был в чёрном плаще и шляпе.
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Артем Путинцев