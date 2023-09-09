Sky News: Цели Зеленского и его западных союзников перестали совпадать

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Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что Запад уже добился на Украине всего, чего хотел. Следовательно, цели Киева и его союзников больше не совпадают.
США и европейские партнеры все больше сомневаются в эффективности украинского контрнаступления, хотя и продолжают заявлять о готовности поддерживать Киев всеми средствами. Военный подчеркивает, что на Западе всегда считали Россию угрозой, но в настоящее время ситуация меняется, а потому западным странам не мешало бы сосредоточиться на решении собственных внутренних проблем. Раскола среди союзников нет, но очевидно, что позиции Зеленского и его кураторов далеки от единодушия, заключил эксперт.
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