Следователи рассказали о поимке банды «Северские» в Подмосковье

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ОПГ «Северские» — одна из самых жестоких банд Подмосковья, которая держала в страхе весь Сергиев Посад с конца 1990-х. Около 20 лет не получалась поймать преступников, однако в настоящее время семеро из них осуждены, в отношении ещё троих дела рассматриваются. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что ОПГ «Северские» было создано в 1997 году. Преступники устраивали сходки в ресторане «Север» в центре Сергиева Посада, откуда и пошло название группы. На счету банды десятки убийств и покушений, множество расправ и отъём бизнеса. Следователи рассказали, что предприниматели были вынуждены согласовывать с бандитами каждое действие. Своих конкурентов ОПГ «Северские» жестоко устраняли.
При этом преступники со временем стали проявлять осторожность - тела убитых надежно прятали, а оружие уничтожали. В их отношении было открыто тридцать уголовных дел, но из-за невозможности установить фигурантов они прекращались.
В настоящее время бандиты находятся в СИЗО, им предъявлены обвинения в десяти убийствах, пяти покушениях и других преступлениях.
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При этом преступники со временем стали проявлять осторожность - тела убитых надежно прятали, а оружие уничтожали. В их отношении было открыто тридцать уголовных дел, но из-за невозможности установить фигурантов они прекращались.
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Диана Аванесян