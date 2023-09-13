Слова Кивы о планах Зеленского объявить войну России назвали нелепостью

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Заявление бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы о планах главы Украины Владимира Зеленского объявить войну России – нелепость, заявил источник «РИА Новости».
Ранее Илья Кива заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский собирается объявить войну России уже этой осенью. По словам Кивы, Зеленский таким образом хочет вернуть интерес мирового сообщества и отменить проведения выборов президента. Помимо этого, такие поступки могут привести к экономическому кризису и повысит угрозу перерастания в третью мировую войну.
По словам собеседника агентства, у Киева нет ни единого шанса победить в противостоянии с Россией, даже при помощи западных союзников.
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«Объявление войны после полутора лет поражений ВСУ — это оторванная от реальности нелепость», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
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Евгения Парфентьева