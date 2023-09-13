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Слова Кивы о планах Зеленского объявить войну России назвали нелепостью

Источник назвал нелепостью слова Кивы о планах Зеленского объявить войну России
13 сентября 2023, 21:13
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Заявление бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы о планах главы Украины Владимира Зеленского объявить войну России – нелепость, заявил источник «РИА Новости».
Ранее Илья Кива заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский собирается объявить войну России уже этой осенью. По словам Кивы, Зеленский таким образом хочет вернуть интерес мирового сообщества и отменить проведения выборов президента. Помимо этого, такие поступки могут привести к экономическому кризису и повысит угрозу перерастания в третью мировую войну.

«Объявление войны после полутора лет поражений ВСУ — это оторванная от реальности нелепость», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.


По словам собеседника агентства, у Киева нет ни единого шанса победить в противостоянии с Россией, даже при помощи западных союзников.

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#война
#россия
#украина
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США признали свою беспомощность в украинском конфликте
Кирби: США не видят возможности завершить конфликт на Украине на своих условиях
13 сентября 2023, 21:39

Фото: iStock/ValleraTo

США не видят возможности завершения конфликта на Украине в настоящее время на условиях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.
«Очевидно, что этого не случится прямо сейчас», посетовал Кирби. 

Он также отметил, что Соединенные Штаты устроит суверенитет Киева, вывод российских войск с территории Украины, а также возвращение новых регионов РФ под контроль киевских властей. 

При этом, ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что справделиво было бы платить главе Пентагона Ллойду Остину зарплату в пределах одного доллара. Грин не пошутила, а оформила эту инициативу как поправку к проекту военного бюджета. 13 сентября палат представителей рассмотрит такую возможность.

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#мир
#украина
#новые регионы
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Власти Венгрии поприветствовали слова Путина о вводе войск СССР в 1956 году
13 сентября 2023, 21:31

Фото: РИА Новости/Артем Геодакян

В Венгрии поприветствовали слова российского лидера Владимира Путина о том, что ввод советских войск в Будапешт в 1956 году был ошибкой.
С таким заявлением выступил глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.

«Это заявление российского президента мы можем лишь приветствовать. Это продолжение правильной практики, которая началась в ноябре 1992 года, когда президент Ельцин осудил ввод войск в Будапешт в 1956 году», - прокомментировал ситуацию Гуйяш.

Напомним, глава РФ заявил, что действия властей СССР, которые решили ввести свои войска на территорию Будапешта и Праги в 1956 и 1968 году, были ошибочными. При этом, аналогичной политикой сейчас руководствуются страны НАТО и ЕС, заключил Владимир Путин.

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Маск продаст Пентагону часть Starlink, работающую на Украине
Биограф Маска Айзексон: предприниматель продаст часть Starlink Пентагону
13 сентября 2023, 21:27

Фото: iStock/AdrianHancu

Илон Маск решил передать Пентагону часть спутниковой связи Starlink, которая используется на территории Украины. Об этом в интервью Washington Post сообщил его биограф Уолтер Айзексон.
Ранее сообщалось, что Маск ограничил работу Starlink в районе Чёрного моря, у берегов Крымского полуострова. Он объяснил своё решение тем, что на территорию России, в том числе и на Крым, наложены антироссийские санкции США, которые запрещают американской компании производить деятельность на этой территории.

Маск решил продать часть оборудования и услуг Starlink Пентагону, поскольку он осознал, что первоначальной целью создания этого сервиса было предоставление людям возможности «расслабиться, посмотреть кино на Netflix, поиграть в видеоигры». Биограф Маска отметил, что предприниматель не рассчитывал на то, что его спутниковая система не то, что «может привести к ядерной войне».

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#сша
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В США главе Пентагона Остину предложили платить не больше одного доллара
Конгрессвуман Грин предложила снизить зарплату главе Пентагона Остину до доллара
13 сентября 2023, 20:49

Фото: iStock/icholakov

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что справделиво было бы платить главе Пентагона Ллойду Остину зарплату в пределах одного доллара.
Грин не пошутила, а оформила эту инициативу как поправку к проекту военного бюджета. 13 сентября палат представителей рассмотрит такую возможность. 

«Зарплата Ллойда Джеймса Остина III, министра обороны, должна быть снижена до одного доллара», - прокомментировала ситуацию Грин.

По мнению конгрессвумен, Остин совершенно не справляется со своей работой, и, помимо всего прочего, поставил под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов Америки. 

Ранее Грин призвала к импичменту американского президента Джо Байдена после того, как бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин в эфире телеканала Fox News рассказал о том, что Байден в годы своего вице-президентства предлагал взятку за отстранение Шокина от должности.

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#сша
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Кореевед Асмолов назвал основные сферы сотрудничества России и КНДР
13 сентября 2023, 20:43

Фото: istockphoto.com/Артем Геодакян

Кореевед Константин Асмолов отметил, что Россия и КНДР, в первую очередь, сотрудничают в сферах гуманитарной и культурной.
«Я должен отметить сферу гуманитарную, а также культурный обмен и контакты по линии ученых. Многие же другие сферы сотрудничества блокируются санкциями по линии Совбеза ООН, и открытое их нарушение повлечёт риски. Сейчас Москва пытается искать «дыры в санкционном заборе», и очень важным является предложение запускать спутники КНДР на российских ракетах-носителях», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Асмолов.

В сфере военного сотрудничества, по словам эксперта, не всё так просто. При этом у Запада на фоне какого-либо взаимодействия стран возникает истерика, которая создаётся для того, чтобы отвлечь внимание общественности от тесного сотрудничества Вашингтона, Токио и Сеула.

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#политика
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Боец ММА Джеффри Монсон стал депутатом парламента Башкирии
13 сентября 2023, 20:35

Фото: РИА Новости/Николай Сидоров

Бывший боец смешанного стиля (ММА) Джеффри (Джефф) Монсон, получивший российское гражданство в 2018 году, стал депутатом Курултая (Государственного собрания) Республики Башкортостан. Это стало известно по итогам Единого дня голосования, прошедшего во многих регионах страны с 8 по 10 сентября.
Весной 2023 года он выиграл в праймериз партии «Единая Россиия», членом которой является, и стал кандидатом в депутаты башкирского парламента. Ранее Монсон заявлял о намерении баллотироваться в Государственную думу РФ в 2026 году, напоминает ТАСС. Мандат депутата Курултая Башкирии — не единственный опыт бойца в политике. С 9 сентября 2018 года он является депутатом окружного Совета в Красногорске (Московская область).

От гражданства США Джефф Монсон отказался еще в 2018 году, когда стал гражданином России. Сейчас ему 52 года. Он выступал в разных версиях смешанных единоборств, в том числе и в чемпионате UFC. Всего в октагоне Монсон провел 87 боев, в которых одержал 60 побед, потерпел 26 поражений и один поединок свел вничью.

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#московская область
#сша
#джефф монсон
#депутаты
#рф
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Песков: Путин и Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны
13 сентября 2023, 20:34

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Встреча лидеров России и Северной Кореи прошла сегодня, 13 сентября, на космодроме «Восточный». 

Ким Чен Ын заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции. Встреча лидеров государств завершилась официальным обедом, где Владимир Путин поднял бокал за благополучие и процветание народов России и КНДР.

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Евросоюз продлил индивидуальные санкции против россиян еще на полгода
13 сентября 2023, 20:21

Фото: istockphoto/syahrir maulana

Евросоюз еще на полгода продлил индивидуальные санкции против российских граждан и организаций. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС сегодня, 13 сентября.
В документе говорится о том, что Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, то есть до 15 марта 2024 года. В организации уточнили, что исключили из списка граждан России, в отношении которых будут продлены персональные санкции, четырех человек, имена которых не называются.

Впервые индивидуальные санкции против россиян были введены Евросоюзом в 2014 году. Рестрикциями предусмотрены, в частности, ограничения на поездки в страны ЕС, заморозка активов, запрет на предоставление денежных средств и других экономических активов лицам, включенным в санкционные списки.

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Гутерреш назвал главный фактор геополитических разногласий
Гутерреш: конфликт на Украине обостряет разногласия в мире
13 сентября 2023, 20:07

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Геополитические разногласия в мире обостряет конфликт на Украине. Об этом на пресс-конференции заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
Он отметил, что мирное урегулирование конфликта на Украине позволит снизить геополитические разногласия. 

Однако, по словам Гутерреша, высок риск «фрагментации» мира. Он заявил, что нельзя допустить разделения экономической и торговой системы. Также важно сохранить глобальную единую сеть Интернет. В случае потери этих составляющих, мир потеряет порядка семи триллионов долларов.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк ​назвал ООН фиктивной организацией, от которой не стоит ждать конкретных действий, приводящих к положительным результатам.

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