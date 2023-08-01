Слова польского министра о неблагодарности Киева обидели МИД Украины

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Польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра администрации главы Польши Марчина Пшидача о неблагодарном отношении Киева за помощь со стороны Варшавы. Соответствующая информация размещена на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.
В МИД Украины сообщили, что слова о неблагодарности Киева прозвучали в процессе переговоров. Посол Польши указал на то, что киевские власти позволяют себе неблагодарное отношение к союзникам и Варшаве, которые оказывают Украине различную помощь.
По словам представителей украинского ведомства, политика не должна ставить под вопрос взаимопонимание разных народов. Кроме того, в Киеве отметили, что заявление Пшидача не соответствует действительности.
В связи с данным инцидентом, посол Польши был вызван в Киев.
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По словам представителей украинского ведомства, политика не должна ставить под вопрос взаимопонимание разных народов. Кроме того, в Киеве отметили, что заявление Пшидача не соответствует действительности.
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Анастасия Крестьянова