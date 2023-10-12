Слова Зеленского о коррупции в стране шокировали журналиста CNN

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарию попытался оправдать коррупцию в стране, чем вызвал шок у своего собеседника. Об этом сообщает издание Do Rzeczy.
Уточняется, что украинский лидер признал факт осуществления коррупционных деяний чиновниками, однако заверил, что они не касались иностранного финансирования.
Автор издания предполагает, что эти слова Зеленского говорят о его попытке похвастаться дисциплинированности украинских политиков, которые воруют деньги только у местного населения, но не прикасаются к западным средствам, несмотря на имеющуюся возможность.
Исходя из этого, автором статьи был сделан вывод о том, что полная победа на коррупцией на Украине в ближайшие годы вряд ли возможна.
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Автор издания предполагает, что эти слова Зеленского говорят о его попытке похвастаться дисциплинированности украинских политиков, которые воруют деньги только у местного населения, но не прикасаются к западным средствам, несмотря на имеющуюся возможность.
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Анастасия Чинкова