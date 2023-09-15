Словакия и Венгрия, вслед за Польшей вводят запрет на ввоз украинского зерна

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В полночь Польша, Словакия и Венгрия вводят запрет на ввоз украинского зерна.
Ранее Европейская комиссия сообщила о своем решении не продлевать ограничения на ввоз 4 наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза. Украина согласилась в течение 30 дней принять меры правового характера во избежание резких скачков. Киев также должен представить план действий Еврокомиссии и затронутым соседним государствам в понедельник, 18 сентября.
При этом, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что в полночь Польша вводит запрет на ввоз украинского зерна. Польша пригрозила в одностороннем порядке нарушить правила ЕС и запретить импорт зерна с Украины, если Брюссель не сделает это сам. Моравецкий подчеркнул, что, в первую очередь, стране необходимо заботиться о состоянии польских фермеров.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ о запрете импорта с Украины 24 товаров, включая зерно. Указ вступит в силу в 23:00 15 сентября.
Словацкий телеканал Markiza со ссылкой на Министерство сельского хозяйства республики заявил, что примет решении аналогично Польши и Венгрии, чтобы не нанести ущерб своему рынку из-за наводнившего его дешевого украинского зерна.
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При этом, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что в полночь Польша вводит запрет на ввоз украинского зерна. Польша пригрозила в одностороннем порядке нарушить правила ЕС и запретить импорт зерна с Украины, если Брюссель не сделает это сам. Моравецкий подчеркнул, что, в первую очередь, стране необходимо заботиться о состоянии польских фермеров.
Словацкий телеканал Markiza со ссылкой на Министерство сельского хозяйства республики заявил, что примет решении аналогично Польши и Венгрии, чтобы не нанести ущерб своему рынку из-за наводнившего его дешевого украинского зерна.
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Евгения Парфентьева