Словакия планирует пересмотреть условия оборонного соглашения с США

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Словакия займётся пересмотром условий оборонного соглашения с США. Об этом заявил министр обороны европейской страны Роберт Калиняк в своих соцсетях.
В ходе встречи с послом США в Братиславе Калиняк заявил, что Словакия не намерена отправлять Украине новые партии вооружения со складов страны. А оборонный договор с США будет в скором времени пересмотрен.
О том же ранее заявлял новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он утверждает, что Чехия, также подписавшая документ с США, находится в более выгодных условиях, поэтому Словакия пересмотрит своё оборонное соглашение.
Оборонный договор Словакии и США был заключён в феврале 2022 года. Согласно ему, американские военные имеют право пользоваться двумя аэродромами на территории страны, а правительство обязуется вложить 100 млн долларов в модернизацию оборонного комплекса Словакии.
Условия этого соглашения понравились далеко не всем жителям Словакии, которые требовали отмены церемонии его подписания.
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О том же ранее заявлял новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он утверждает, что Чехия, также подписавшая документ с США, находится в более выгодных условиях, поэтому Словакия пересмотрит своё оборонное соглашение.
Условия этого соглашения понравились далеко не всем жителям Словакии, которые требовали отмены церемонии его подписания.
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Анастасия Чинкова