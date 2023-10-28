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Словакия планирует пересмотреть условия оборонного соглашения с США

Министр обороны Калиняк: Словакия пересмотрит оборонное соглашение с США
28 октября 2023, 16:45
Фото: iStock/Derek Brumby

Фото: iStock/Derek Brumby

Словакия займётся пересмотром условий оборонного соглашения с США. Об этом заявил министр обороны европейской страны Роберт Калиняк в своих соцсетях.
В ходе встречи с послом США в Братиславе Калиняк заявил, что Словакия не намерена отправлять Украине новые партии вооружения со складов страны. А оборонный договор с США будет в скором времени пересмотрен.

О том же ранее заявлял новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он утверждает, что Чехия, также подписавшая документ с США, находится в более выгодных условиях, поэтому Словакия пересмотрит своё оборонное соглашение.


Оборонный договор Словакии и США был заключён в феврале 2022 года. Согласно ему, американские военные имеют право пользоваться двумя аэродромами на территории страны, а правительство обязуется вложить 100 млн долларов в модернизацию оборонного комплекса Словакии.

Условия этого соглашения понравились далеко не всем жителям Словакии, которые требовали отмены церемонии его подписания.

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#словакия
#сша
#оборона
#соглашение
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Маск заявил о готовности предоставить услуги связи Starlink для помощи в Газе
28 октября 2023, 16:56

Фото: istockphoto/3DSculptor

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что принадлежащая ему спутниковая система Starlink готова предоставить услуги связи международно-признанным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
В пятницу, 27 октября, палестинская телекоммуникационная компания Jawwal сообщила о полном отключении услуг связи и сети интернет на территории сектора Газа.

«Компания Starlink обеспечит связь международно-признанным организациям, оказывающим помощь в Газе», — написал Илон Маск в своем аккаунте.

Ранее в СМИ сообщалось о переговорах Израиля с компанией SpaceX, принадлежащей Маску, по поводу предоставления ЦАХАЛ услуг связи сети Starlink во время палестино-израильского конфликта. Отмечалось, что таким образом израильтяне в приграничных районах были бы обеспечены интернетом, в то время как на территории анклава Израиль может отключить доступ не только к самой сети, но и к телефонным сервисам.

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#израиль
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#илон маск
#сектор газа
#телефон
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Tasnim: Пять тысяч американских солдат участвовали в наземной операции Израиля
28 октября 2023, 15:54

Фото: istockphoto/e-crow

В ночной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа могли принимать участие до пяти тысяч американских военных. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim. Ранее такую же цифру солдат США называли представители ливанской радикальной группировки «Хезболла».
По словам журналистов, которые ссылаются на информацию, полученную от иранских спецслужб, в ночной атаке на анклав принимали участие военнослужащие трех дивизий и нескольких бригад американской армии. Официального подтверждения данные сведения пока не получили.

Израильская армия начала операцию в секторе Газа 27 октября с трех направлений: с суши, воды и воздуха. Tasnim уточняет, что ЦАХАЛ пытается разделить анклав на две или три зоны, чтобы ликвидировать связи между силами палестинского сопротивления. При этом представители ХАМАС заявляют, что наземная операция Израиля в Газе провалилась.

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#операция
#армия
#данные
#сектор газа
#израиль
#хамас
#сша
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Израиль перешёл к новой фазе военных действий
Глава Минобороны Израиля: страна начала новую фазу военных действий
28 октября 2023, 15:49

Фото: iStock/e-crow

Израиль начал новую фазу военных действий, которые будут продолжаться до получения дальнейших указаний. Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галант, слова которого приводит издание Haaretz.
Ранее, в ходе деловой встречи представителей США и Саудовской Аравии американских политиков предупредили о негативных последствиях вторжения Израиля в сектор Газа. Отмечается, что правительство ближневосточного государства категорически против планируемых действий Израиля. Подробнее читайте в материале «Радио 1». 

Также сообщалось, что Израиль допустил проезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа. Жителям будет доставлена вода, пропитание, лекарства и топливо.

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#израиль
#армия
#сектор газа
#палестина
#конфликт
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Экс-разведчик Шаффер: Зеленский опасается привлечь внимание к своему провалу
28 октября 2023, 14:37

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Президенту Украины Зеленскому сейчас лучше сидеть тихо и не делать громких заявлений, чтобы не привлекать внимание к своим неудачам, как военным, так и политическим. Такое мнение высказал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он сравнил нынешние действия киевских властей с тем, как маленькие мышки разбегаются в темноте, стараясь укрыться от света автомобильных фар. В этом и состоит непростая дилемма для Зеленского: продолжать просить большего, тем самым привлекая внимание к своему провалу, или лучше просто молчать и надеяться на лучшее, сказал экс-разведчик.

По мнению Шаффера, положение украинского президента сейчас просто катастрофическое. Байден определил, что помощь будет разделена в пропорции 60% на 40%, где 60% будет направлено Украине, а 40% — израильтянам. Это вызвало недовольство в Конгрессе, так как большинство политиков поддерживает Израиль. Положение Зеленского крайне незавидное, хотя иначе и быть не могло, заключил экс-разведчик.

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#помощь
#израиль
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#интервью
#байден
#украина
#владимир зеленский
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Путин направил Токаеву соболезнования по поводу трагедии на шахте в Караганде
28 октября 2023, 13:20

Фото: istockphoto/Adam88xx

Президент России Владимир Путин направил главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму, в которой выразил соболезнования по поводу трагических событий на шахте им. Костенко в Караганде, где в результате аварии погибли люди. Об этом сообщает сайт пресс-службы Кремля.
Российский лидер также попросил казахстанского коллегу передать слова поддержки и участия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления тем горнякам, которые пострадали в результате аварии. Также Путин выразил надежду на скорое спасение всех людей, оставшихся под землей.

Авария произошла на шахте ранним утром 28 октября. Причиной ее предварительно считают взрыв паров газометана в отработанной лаве. В момент трагедии в подземных штреках находились 252 человека. Непосредственно после ЧП на поверхность удалось вывести 208 шахтеров, из  которых 18 обратились за медицинской помощью. В настоящее время известно о 28 погибших. Еще 16 человек находятся под завалами, их поиски продолжаются.

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#авария
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#чп
#поиски
#взрыв
#путин
#казахстан
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ХАМАС выразило готовность отпустить россиян, находящихся в заложниках
Абу Марзук: ХАМАС готово отпустить заложников по запросу России
28 октября 2023, 13:11

Фото: iStock/cyano66

Россия запросила у ХАМАС информацию о предположительно находящихся в заложниках восьми россиянах, которых готовы отпустить на родину. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук.
Он сообщил, что от российского внешнеполитического ведомства поступил список граждан, имеющих двойное гражданство. Эти восемь человек, предположительно, могут находиться в заложниках палестинского движения ХАМАС. 

По словам Абу Марзука, в настоящее время список обрабатывается, затем будет происходить поиск этих людей. В результате ХАМАС готово выпустить россиян и отправить из на родину. 

Также собеседник агентства отметил готовность к сотрудничеству, поскольку «мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга», подчеркнул Абу Марзука. 

Кроме того, он добавил, что к мирных гражданам России, которые сейчас находятся в секторе Газа, представители ХАМАС относятся как к гостям. 

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#хамас
#россия
#россияне
#палестина
#гражданство
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Военный эксперт Клинцевич назвал условие начала полномасштабной операции Израиля в Газе
Политолог Клинцевич: операция ЦАХАЛ в Газе начнётся после окружения сектора
28 октября 2023, 12:57

Фото: iStock/Gilnature

Полномасштабная операция Израиля в секторе Газа начнётся с полного окружения анклава с воды, воздуха и земли. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Он отметил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнёт наступление с нескольких направлений. По словам Клинцевича, страна будет окружать сектор с воды, с воздуха, на земле и под землёй. 

Также специалист рассказал, что Израиль не приступает к проведению операции, поскольку простраивает тактику для сохранения жизни заложников. У страны существует два пути: идти и полностью уничтожать всё или вести бои с учётом находящихся под землёй заложников, чтобы затем эвакуировать их.

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#израиль
#сектор газа
#операция
#армия
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Илон Маск: Европа движется к гражданской войне
28 октября 2023, 12:57

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Европу ожидает крайне незавидное будущее. Такое мнение высказал владелец компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск.
Таким образом он отреагировал на видеозапись, на кадрах которой мигрантка сжигает французский флаг. Ролик был опубликован в социальной сети X (бывший Twitter). Пользователь, который снял видеозапись и выложил ее, задается вопросом, почему Старый свет продолжает принимать беженцев, которые стремятся не влиться в европейское общество, а вытеснить его.

«Европа уверенно движется в сторону гражданской войны», — ответил ему Илон Маск.

Жители европейских стран постепенно утрачивают свободу передвижения в Шенгенской зоне, так как все больше государств вводят различные ограничения на фоне миграционного кризиса и террористических угроз.

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#илон маск
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Лавров: Запад вырастил на Украине монстра, которого сам теперь боится
28 октября 2023, 12:11

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Зеленский и его сподвижники мало прислушиваются к Западу и предъявляют союзникам все больше претензий. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Руководитель российского внешнеполитического ведомства в интервью белорусскому агентству БелТА отметил, что на Западе уже сами начинают опасаться того монстра, которого они вырастили на Украине. Претензии киевских властей звучат все более настойчиво и бесцеремонно: мало денег, мало оружия, сказал Лавров.

Иностранные СМИ все чаще начинают отмечать, что Запад начинает уставать от растущих запросов Украины, а поддержка ее лидера Зеленского неуклонно падает. Его слова порой вызывают раздражение у союзников, которых он критикует за недостаточную активность. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на форуме по безопасности в Варшаве недавно заявил, что вооружения для Украины подходят к концу.

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