Словакия высылает российского посла из страны

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МИД Словакии сообщил, что из российского посольства в Братиславе будет выслан один сотрудник.
Причиной такой меры стало то, что, по мнению властей Словакии, сотрудник осуществляет деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Сотрудник российского посольства должен покинуть Словакию в течение 48 часов.
Ранее политолог Александр Асафов в беседе с «Радио 1» заявил, что высылка российских дипломатов из Евросоюза, а также отзыв западных послов из России ни на что не повлияет. Понижение дипломатического общения не приведёт к какому-то заметному ущербу.
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Анастасия Чинкова