«Сложно перехватить»: В США испугались появления МиГ-31 с «Кинжалами» в Черном море

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Патрулирующие Черное море МиГ-31 вооружены ракетами «Кинжал», которые очень сложно перехватить. Об этом пишет американский журнал Military Watch.
Президент России Владимир Путин поручил ВСК РФ регулярно патрулировать акваторию Черного моря вчера, 18 октября. Патрулирующие самолеты оснащены системой «Кинжал».
«Кинжал» — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Ракеты комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры и прочую технику.
Ранее сообщалось, что дрон-разведчик США подал сигнал тревоги и резко полетел в сторону от Крыма. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Кинжал» — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Ракеты комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры и прочую технику.
«Российский «Кинжал» ценится не только за очень высокую конечную скорость, близкую к девяти Махам, но и за высокую маневренность и квазибаллистическую траекторию на малых высотах, что делает его крайне сложным для отслеживания, перехвата, а иногда и для обнаружения в полете», — описал автор материала.Обозревать также обратил внимание на то, что решение руководства РФ может быть ответом на расширение присутствия США в Восточном Средиземноморье. Автор отметил, что МиГ-31, оснащенный «Кинжалами», могут представлять угрозу для размещенной там американской ударной группы.
Ранее сообщалось, что дрон-разведчик США подал сигнал тревоги и резко полетел в сторону от Крыма. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак