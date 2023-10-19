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«Сложно перехватить»: В США испугались появления МиГ-31 с «Кинжалами» в Черном море

MWM: Российские ракеты «Кинжал» крайне сложно перехватить
19 октября 2023, 10:46
Фото: istock / IKvyatkovskaya

Фото: istock / IKvyatkovskaya

Патрулирующие Черное море МиГ-31 вооружены ракетами «Кинжал», которые очень сложно перехватить. Об этом пишет американский журнал Military Watch.
Президент России Владимир Путин поручил ВСК РФ регулярно патрулировать акваторию Черного моря вчера, 18 октября. Патрулирующие самолеты оснащены системой «Кинжал».

«Кинжал» — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Ракеты комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры и прочую технику.


«Российский «Кинжал» ценится не только за очень высокую конечную скорость, близкую к девяти Махам, но и за высокую маневренность и квазибаллистическую траекторию на малых высотах, что делает его крайне сложным для отслеживания, перехвата, а иногда и для обнаружения в полете», — описал автор материала.
Обозревать также обратил внимание на то, что решение руководства РФ может быть ответом на расширение присутствия США в Восточном Средиземноморье. Автор отметил, что МиГ-31, оснащенный «Кинжалами», могут представлять угрозу для размещенной там американской ударной группы.

Ранее сообщалось, что дрон-разведчик США подал сигнал тревоги и резко полетел в сторону от Крыма. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В России начали готовить специалистов по политологическим исследованиям
19 октября 2023, 11:44

Фото: iStock/macky_ch

В России начали готовить экспертов по политологическим исследованиям информационных материалов. Об этом сообщил замдиректора Российского федерального центра судебных экспертиз (РФЦСЭ) при Минюсте РФ Георгий Омельянюк.
Он рассказал об этом в ходе XII Международной научно-практической конференции «Теория и практика фундаментальных и прикладных исследований в сфере судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации населения РФ», которая проходит в Новосибирске.

Омельянюк рассказал, что специалисты этой отрасли будут заниматься делами о признании некоммерческих организаций и физических лиц иноагентами, о распространении экстремистской информации, о призывах к массовым беспорядкам и о нарушениях в проведении выборов.

Эксперт добавил, что специалисты по политологическим исследованиям будут анализировать пропагандистские материалы, которые размещены в интернете, сказаны в эфире ТВ и радио, а также на внешних носителях информации. Кроме того, будут анализироваться комментарии пользователей интернета.

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Казахстан прекратил поставлять в Россию 106 наименований товаров
Казахстан прекратил поставку сотни продуктов в Россию из-за западных санкций
19 октября 2023, 11:29

Фото: iStock/freedarst

Казахстан на фоне антироссийских санкций Запада прекратил поставку в Россию 106 наименований товаров. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев.
Уточняется, что Казахстан перестал поставлять России товары военного назначения, например, беспилотники, военная электроника, чипы и иную продукцию.

Ранее, в конце сентября, президент страны Касым-Жомарт Токаев в Германии заявил, что Казахстан намерен придерживаться санкционной политики Запада в отношении России. Однако вместе с тем говорил о том, что страна не превратится в «анти-Россию». Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев убеждён, что такие противоречивые заявления главы государства говорят о его желании угодить всем сторонам. 

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Израиль и Палестина: новости войны и за что Байден получил «пощечину» в Тель-Авиве
19 октября 2023, 11:22

Фото: iStocK/goglik83

Обострившийся между Палестиной и Израилем конфликт продолжает усугубляться. В регионе идут ежедневные военные действия, количество жертв растет. Американский президент Джо Байден прибыл в Израиль с «визитом солидарности», пообещав Тель-Авиву финансовую поддержку, что, по его мнению, это поможет разрешить вооруженный конфликт. Редакция «Радио 1» расскажет, чем обернулся визит Байдена в Израиль и какая обстановка в регионе сейчас.

Израиль и Палестина: конфликт 2023


7 октября члены палестинской группировки ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по израильской территории, после чего вторглись в регион и установили контроль над рядом районов и военных объектов. В ответ на беспрецедентную атаку, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении военной операции «Железные мечи» на территории сектора Газа и начала наносить ответные ракетные удары.

ЦАХАЛ ударил по объектам «Хезболлы»


Армия обороны Израиля сообщила об ударе по наблюдательному пункту движения «Хезболла», который расположен на границе с Ливаном. По информации ЦАХАЛа, именно оттуда были произведены запуски ракет по израильской территории. В результате массированной атаки, были повреждены десятки минометных установок, шахты тоннелей и командные центры.

Байден посетил Израиль 


Президент США Джо Байден прибыл в Израиль 18 октября. Его поездка в страну была названа «визитом солидарности» и предполагала демонстрацию поддержки израильского режима. Байден заявил, что выделит Израилю $100 млн на гуманитарную помощь и заявил о намерении предпринять меры, которые помогут восстановить мир и прекратить террористические атаки со стороны палестинской группировки ХАМАС.
 
Прокомментировала визит американского лидера в Тель-Авив журналист, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски. По ее словам, Байден получил «пощечину», поскольку король Иордании Абдалла отказался встречаться с ним. Кроме того, не изъявил желания увидеться с лидером США глава Палестинской автономии Махмуд Аббас, что Денски назвала «второй пощечиной». Журналист отметила, что о том, что поездка будет провальной, было понятно и прежде, когда госсекретарь США Энтони Блинкен ждал приема у саудовского принца Мухаммеда бен Салмана около восьми часов. 

В Израиле уверены, что война с ХАМАС продлится месяцы
В Израиле уверены, что война с ХАМАС продлится месяцы

Последние новости о войне в Израиле


Группировка ХАМАС вновь обстреляла несколько израильских территорий. Ашкелон, Ашдод, Ришон-ле-Цион и Холон подверглись атаке со стороны палестинского формирования.
 
Армия обороны Израиля наносит ответные удары. Из-за постоянных обстрелов грузовикам с гуманитарным грузом не удается проехать через КПП на территорию сектора Газа. На ливанско-израильской границе произошло несколько стычек между израильскими войсками и боевиками «Хезболлы».

Стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нанесении мощного ракетного удара по госпиталю Аль-Ахли в секторе Газа, в результате чего погибли около 500 человек, по некоторым данным, количество погибших достигло 800. Больница была подвергнута обстрелу 17 октября. Израиль и Палестина отвергают свою причастность к атаке и обвиняют в массированном ударе оппонента.


Жертвы войны в Израиле


Минздрав Палестины сообщил, что в результате продолжающихся военный действий в регионе, количество пострадавших достигло 3478 человек. Более 12 тысяч человек получили ранения.

В министерстве также сообщили, что ситуация с оказанием пострадавшим медицинской помощи усложняется. В больницах острая нехватка лекарств и оборудования. Из-за сбоя в системах водоснабжения и повреждения канализаций, возрастает риск распространения инфекций.

С израильской стороны жертвами конфликта стали 1,5 тысячи человек. Ранения получили более 4, 2 тысяч человек.

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Комитет Госдумы поддержал законопроект об увеличении МРОТ в 2024 году
19 октября 2023, 11:17

Фото: iStock/Oleg Elkov

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году до 19 242 рублей в месяц.
Правительство внесло предложение в Госдуму в сентябре. Изменения предлагается внести в закон о МРОТ. 

Уточняется, что в настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля. Предлагается увеличить сумму на 18,5%, что позволит повысить зарплаты порядка 4,8 млн россиян.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Федеральному собранию обеспечить повышение МРОТ на 10% с 1 января следующего года.

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#законопроект
#россияне
#зарплата
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Чиновник Госдепа США ушел в отставку из-за решений по Израилю
Чиновник Госдепа США Пол подал в отставку из-за военной помощи Израилю
19 октября 2023, 11:07

Фото: istock / alexkich

Сотрудник Бюро Государственного департамента США по военно-политическим вопросам Джош Пол подал в отставку на фоне решений властей Америки по палестино-израильскому конфликту. Информацию сообщает издание Politico.

«Я не могу работать в поддержку ряда важных политических решений, в том числе переброски большего количества оружия одной из сторон конфликта, которые я считаю недальновидными, разрушительными, несправедливыми и противоречащими тем самым ценностям, которые мы публично поддерживаем», — заявил Пол.
Чиновник обратил внимание, что за 11 лет службы в Госдепе США ему приходилось идти на «множество моральных компромиссов», но сейчас он решил уволиться из-за продолжения курса США по наращиванию поставок оружия израильской стороне конфликта.

Пол подытожил, что сейчас реакция резиденции президента США на происходящее в Израиле достаточно импульсивна и основана на «предвзятости и политической выгоде».

Ранее бывший министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что война с ХАМАС может продлиться много месяцев. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
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#израиль
#хамас
#оружие
#поставки
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В Израиле уверены, что война с ХАМАС продлится месяцы
Экс-министр обороны Израиля Ганц: война с ХАМАС может продлиться месяцы
19 октября 2023, 10:44

Фото: iStock/Tomas Ragina

Война с палестинским движением ХАМАС может затянуться на месяцы, кроме того, не исключено открытие северного фронта. Так считает бывший министр обороны Израиля и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц, передает Times of Israel.
«Это займет много времени. Война на юге, а в случае необходимости и на севере или где-либо еще, может занять месяцы, а восстановление займет годы», - заявил Ганц.

Он объяснил, что только завершения восстановления Израиль победит. При этом он объяснил, что целью Израиля является не только победа над ХАМАС, но и превращение юга в «стопроцентный рай».

Тем временем, президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси и его американский коллега провели телефонные переговоры. Во время беседы они договорились о доставке гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на постоянной основе.

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#победа
#израиль
#президент
#война
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Дрон-разведчик США подал сигнал тревоги и резко полетел в сторону от Крыма
19 октября 2023, 10:38

Фото: istockphoto/aapsky

Американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk внезапно подал сигнал бедствия. После этого беспилотник начал стремительно удаляться от берегов Крыма.
До этого разведывательный БПЛА совершал длительный полет над акваторией Черного моря, передает телеграм-канал SHOT. Внезапно дрон подал сигнал бедствия «потеря связи»,  а после этого начал резко удаляться от берегов полуострова, направляясь в сторону базы НАТО. Что именно случилось с беспилотником, пока неизвестно.

БПЛА RQ-4B Global Hawk регулярно осуществляют разведывательные полеты над Черным морем. В качестве намека на возможную причину странного поведения американского беспилотника телеграм-канал напоминает слова Владимира Путина о том, что Военно-космические силы начинают на регулярной основе проводить боевое патрулирование воздушного пространства над Черным морем самолетами, оснащенными ракетными комплексами «Кинжал».

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#дрон
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#полеты
#нато
#чёрное море
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Китай заявил о готовности сотрудничать в предложенной Путиным отрасли
МИД КНР: Китай готов сотрудничать с Россией в Арктике по развитию Севморпути
19 октября 2023, 10:33

Фото: сайт Кремля

Китай выразил готовность сотрудничать с Россией, в том числе в Арктике. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее, в рамках форума «Один пояс, один путь» президент России Владимир Путин пригласил страны к сотрудничеству в развитии Северного морского пути.

Представитель китайского МИД отметила, что страна готова в качестве уважения и взаимной выгоды сотрудничать с Россией в нескольких областях, в том числе и по развитию Севморпути. 

Путин, выступая на форуме «Один пояс, один путь», отметил, что Россия и Китай стремятся к взаимовыгодному сотрудничеству в ряде отраслей. Кроме того, у стран есть интерес к долгосрочному экономическому прогрессу, который учитывает индивидуальную модель развития государств. 

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#россия
#сотрудничество
#мид
#владимир путин
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Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Мешков объявлен в розыск
19 октября 2023, 09:28

Фото: istockphoto/Motortion

Бывший ведущий менеджер «Роскосмоса» сбежал за границу и объявлен в розыск. Следственный комитет РФ подозревает его в хищении 600 миллионов рублей.
Речь идет о махинациях при реконструкции стендовой базы НИЦ РКП. Мешков также являлся заместителем начальника департамента аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО), напоминает «Коммерсант». Деньги, в хищении которых подозревают бывшего менеджера, были выделены из бюджета на реконструкцию стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), головной организации «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей.

Главное следственное управление (ГСУ) Следкома России ходатайствовало о заочном аресте Мешкова. Судья Басманного суда Наталья Дударь постановила арестовать фигуранта на два месяца. Срок ареста будет отсчитываться с момента экстрадиции Владимира Мешкова из-за границы или его задержания на территории России.

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