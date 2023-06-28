Фото: Сайт Кремля
Леонид Слуцкий обвинил Владимира Зеленского в краже Рождества у граждан Украины
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высказался об инициативе украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал перенести празднование Рождества в Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, президент Украины делает все возможное, чтобы окупить билет в ЕС, используя «сатанинские пляски». Он также подчеркнул, что Зеленского не интересуют чувства миллионов верующих украинцев.
Слуцкий также выразил уверенность в том, что киевский режим стремится разобщить общество, используя перестройку церковных календарей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Елена Зеленская опасается, что украинцы станут психически больными из-за военных действий
«Зеленский украл Рождество у православных украинцев», - уверен Слуцкий.
Слуцкий также выразил уверенность в том, что киевский режим стремится разобщить общество, используя перестройку церковных календарей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Елена Зеленская опасается, что украинцы станут психически больными из-за военных действий
Татьяна Лаврова