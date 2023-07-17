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Слуцкий оценил влияние удара по Крымскому мосту на зерновую сделку

17 июля 2023, 18:43

Фото: Сайт Кремля

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что удар по Крымскому мосту не заставит Россию продлить зерновую сделку.
В беседе с изданием NEWS.ru он отметил, что причиной атаки на мост стал провал контрнаступления украинских бойцов. Он выразил уверенность в том, что удар можно считать актом «украинского государственного терроризма».
«Вопрос о продлении или непродлении зерновой сделки, уверен, должен решаться исходя из интересов России, также с учетом выполнения тех обещаний, которые давались при ее первоначальном заключении. А они, как известно, пробуксовывают. Террористический режим Зеленского не в состоянии Россию ни к чему принудить», - уточнил Слуцкий.


Он также рассказал, что отправка российского зерна нуждающимся государствам не будет зависеть от зерновой сделки. Слуцкий напомнил, что власти РФ несколько раз отмечали, что готово делать их даже на безвозмездной основе и вне зависимости от дальнейшей судьбы черноморской инициативы

Что касается поставок зерна нуждающимся странам, российское руководство не раз говорило, что готово делать осуществлять их даже на безвозмездной основе.

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#Крымский мост
#зерновая сделка
#атака
#политика
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Блинкен пожаловался западным союзникам на позицию Лаврова
17 июля 2023, 18:51

Фото: Сайт Кремля

Госсекретарь США Энтони Блинкен пожаловался своим союзникам из государств Запада на то, что глава МИД РФ Сергей Лавров не дал ни одного намека, который бы говорил об изменении позиции российской стороны по украинскому вопросу.
По информации издания utro.ru, Блинкен отметил, что не слышал от коллеги ничего, что могло бы говорить о смене риторики России по Украине. Также он выразил уверенность в том, что позиция Лаврова сильно отличается от той, которой придерживаются США и Запад. 
 
«В отличие от Штатов и остальных стран, он сосредоточен лишь на негативном контексте, продвигая такую же повестку и приписывая Америке любую проблему», - подытожил Блинкен. 

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#Запад
#Сергей Лавров
#Энтони Блинкен
#политика
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В ООН выразили сожаление в связи с прекращением зерновой сделки
17 июля 2023, 17:41

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление в связи с прекращением действия черноморской инициативы.
Он также отметил, что сожалеет об отзыве гарантий безопасности судоходства.

О том, что Россия прекращает действие зерновой сделки, сообщил МИД РФ. Действие соглашения завершается 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в северо-западной акватории Черного моря. О соответствующем решении проинформирована турецкая и украинская сторона. 

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#ООН
#зерновая сделка
#Гутерриш
#Россия
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Американский экс-разведчик Риттер: Россия полностью разгромит ВСУ к концу лета
17 июля 2023, 17:24

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер высказал мнение о том, что полное поражение украинской армии произойдет к концу лета.
Он пояснил, что пришел к подобному выводу из-за того, что президент США Джо Байден, накануне, признался в том, что у Киева иссякают боеприпасы. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Риттер предположил, что к концу лета или началу осени, Украина утратит возможность проводить масштабные боевые действия. Он также добавил, что ВСУ на верном пути к его прогнозам. Экс-разведчик подчеркнул, что поставленные Западом кассетные боеприпасы не повлияют на ход военных событий. 

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#Россия
#ВСУ
#наступление
#СВО
#победа
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Миссия России в ООН заявила, что решение по черноморской инициативе окончательное
17 июля 2023, 17:06

Фото: iStock/macky_ch

Решение по черноморской инициативе окончательное, переговоров больше нет, сообщили в миссии РФ в ООН.
Накануне, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что зерновое соглашение прекращает свое действие 18 июля. О решении был уведомлен секретариат ООН и проинформированы Украина и Турция. Продлевать действия зерновой инициативы Россия отказалась, ввиду неисполнения сторонами условий, выдвигаемых Москвой. 

Песков отметил, что при выполнении договоренностей, действие сделки может быть продлено. 

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#Россия
#ООН
#зерновая сделка
#прекращение
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МИД: Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в северо-западной акватории Черного моря
17 июля 2023, 16:56

Фото: iStock/iDymax

Россия закрывает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.
В ведомстве также отметили, что Россия отзывает гарантии безопасности судоходства, который вводились в рамках зерновой сделки.

Действие зернового соглашения прекращается 18 июня. В том случае, если условия, которые озвучила российская сторона, будут выполнены, черноморская инициатива будет возобновлена. Об этом сообщил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков. 

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#МИД РФ
#зерновая сделка
#прекращение
#Россия
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Киев рассчитывает на продолжение поставок зерна по Черному морю без участия России
17 июля 2023, 16:38

Фото: iStock/alzay

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна черноморским коридором без России.
По его словам, Киев уже получил согласие от компаний, которые осуществляли перевозки, поставлять зерно без участия РФ.

Никифоров отметил, что подтверждение осталось получить от ООН и Турции.

Накануне, посол Грызлов сообщил о том, что дипмиссия передала Украине ноту по зерновой сделке, ​деятельность которой будет прекращена 18 июля. 

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#Зеленский
#Украина
#зерновая сделка
#ООН
#Турция
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В Белоруссии сообщили о перехвате украинского разведывательного беспилотника
17 июля 2023, 15:59

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Белорусские пограничники перехватили в Гомельской области украинский беспилотник, с помощью которого велась разведка территории республики.
Наряд пограничников, которые несли службу по охране границы на реке Днепр, выявили дрон, который был направлен с территории Украины. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Беспилотник был направлен в разведывательных целях. Он незаконно пересек территорию, после чего был перехвачен белорусскими пограничниками, сообщили в комитете. 

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#Беларусь
#Украина
#дроны
#территория
#разведка
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Подмосковный борец Бешенец стал семикратным чемпионом мира по джиу-джитсу
17 июля 2023, 15:51

Фото: Минспорт МО

Дмитрий Бешенец из Московской области стал чемпионом мира по джиу-джитсу, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Главный старт сезона проходит в столице Монголии Улан-Батор с 15 по 21 июля.
Многократный чемпион мира и Европы Бешенец считался безусловным лидером в весовой категории до 69 кг в дисциплине «Файтинг», где за победу боролись 18 человек. В решающем поединке с сербом Иваном Делла Кроке Дмитрий оформил чистую победу за минуту до окончания основного времени. В итоге он стал семикратным чемпионом мира, что считается одним из самых значимых достижений в этом виде спорта.
 
Дмитрий Бешенец – спортсмен-инструктор регионального Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта. Он тренируется в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа. 
 
В XX чемпионате мира по джиу-джитсу участвуют более 500 бойцов из 40 стран.

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#Минспорт МО
#Московская область
#Подмосковье
#чемпионат мира
#спорт
#джиу-джитсу
#Улан-Батор
#Апрелевка
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Песков: Вечернее совещание Путина по Крымскому мосту покажут в эфире
17 июля 2023, 15:23

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что совещание Путина по теракту на Крымском мосту покажут в эфире.
Президент России Владимир Путин 17 июля в 19:00 проведет совещание в формате видеоконференции после атаки на Крымский мост. Об этом сообщил спикер Кремля Песков. Он также добавил, что совещание пройдет в открытом режиме.

Глава государства заслушает доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, который назначен ответственным за ликвидацию последствий теракта на Крымском мосту. 

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#Путин
#Песков
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#теракт
#Крымский мост
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