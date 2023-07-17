Слуцкий оценил влияние удара по Крымскому мосту на зерновую сделку

Фото: Сайт Кремля
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что удар по Крымскому мосту не заставит Россию продлить зерновую сделку.
В беседе с изданием NEWS.ru он отметил, что причиной атаки на мост стал провал контрнаступления украинских бойцов. Он выразил уверенность в том, что удар можно считать актом «украинского государственного терроризма».
Он также рассказал, что отправка российского зерна нуждающимся государствам не будет зависеть от зерновой сделки. Слуцкий напомнил, что власти РФ несколько раз отмечали, что готово делать их даже на безвозмездной основе и вне зависимости от дальнейшей судьбы черноморской инициативы
Что касается поставок зерна нуждающимся странам, российское руководство не раз говорило, что готово делать осуществлять их даже на безвозмездной основе.
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«Вопрос о продлении или непродлении зерновой сделки, уверен, должен решаться исходя из интересов России, также с учетом выполнения тех обещаний, которые давались при ее первоначальном заключении. А они, как известно, пробуксовывают. Террористический режим Зеленского не в состоянии Россию ни к чему принудить», - уточнил Слуцкий.
Что касается поставок зерна нуждающимся странам, российское руководство не раз говорило, что готово делать осуществлять их даже на безвозмездной основе.
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Татьяна Лаврова