Слуцкий ответил на слова Зеленского о «нейтрализации» Крымского моста

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский словами о «нейтрализации» Крымского моста взял на себя ответственность за государственный терроризм. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«Крымский мост является для Киева военной целью, которая должна быть «нейтрализована», заявил главарь хунты под молчаливое одобрение коллективного Запада. Оттуда же были сообщения об обсуждении американских поставок на Украину ракет большой дальности ATACMS», — говорится в публикации.
Слуцкий добавил, что Владимир Зеленский получает от своих западных хозяев не только прямую индульгенцию, но и средства для уничтожения мирного населения, включая кассетные боеприпасы и снаряды с урановыми наконечниками.
«Что завтра — грязная бомба, провокация на ЗАЭС с вполне предсказуемыми последствиями? И просчитывает ли такие риски Белый дом?», — задается вопросом председатель ЛДПР.
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