Слуцкий: Боррель пытается отвлечь внимание от провала политики санкций Запада

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пытается отвлечь внимание от провала антироссийской санкционной политики Запада своими высказываниями. Об этом Слуцкий написал в своем телеграм-канале.
По мнению Слуцкого, у Борреля «полностью сместился фокус восприятия реальности». Слуцкого также удивил тот факт, что Боррель назвал «карликом» самую большую страну в мире, которая много лет обеспечивает энергобезопасность для европейских стран.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал РФ «экономическим карликом». Боррель добавил, что Россия «похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Борреля о России вызваны завистью и беспомощностью. Захарова также добавила, что сам Евросоюз похож на разорившегося банкрота без качественного топлива по средствам.
Читайте также:
Глава дипломатии ЕС оскорбительно высказался о России
Захарова: оскорбления Борреля в адрес России вызваны завистью и беспомощностью
Карасин назвал Борреля интеллектуальным пигмеем после высказывания о России
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал РФ «экономическим карликом». Боррель добавил, что Россия «похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба».
Читайте также:
Глава дипломатии ЕС оскорбительно высказался о России
Захарова: оскорбления Борреля в адрес России вызваны завистью и беспомощностью
Карасин назвал Борреля интеллектуальным пигмеем после высказывания о России
Екатерина Коршунова