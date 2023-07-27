Слуцкий: НАТО не осознают опасность своих действий в Черном море

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Лидер фракции ЛДПР в Госдуме, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что увеличение разведки НАТО в регионе Чёрного моря, включая использование БПЛА, подтверждает — Североатлантический альянс не отдаёт отчет своим действиям и повышает своими действиями риски прямого столкновения с Россией.
«НАТО собирается усилить наблюдение и разведку в Черном море, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и БПЛА. Отдает ли после этого альянс себе отчёт в полной мере? Даже западные эксперты отмечают, что увеличение присутствия на морских маршрутах натовских кораблей и самолетов-разведчиков повышает риски инцидентов и эскалации до прямого столкновения с РФ», — написал политик в своем Телеграм-канале.
По словам Слуцкого, заседание совета Украина-НАТО по зерновой сделке является очередной русофобской пустышкой.
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