Слуцкий призвал провести трибуналы по Газе и Украине, где подсудимыми станут США

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Необходимо провести международные трибуналы по Украине и сектору Газа, где на скамье подсудимых окажутся главные спонсоры происходящего – Соединенные Штаты, об этом заявил глава партии «ЛДПР» Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
«Действия Вашингтона рано или поздно получат оценку мирового сообщества. Призываю к международным трибуналам и по Газе, и по Украине, где на скамье подсудимых обязательно должен оказаться главный «инвестор» - Соединенные Штаты Америки», - прокомментировал ситуацию Слуцкий.
Политик также подчеркнул, что уже после завершения самой кровопролитной войны XX века – Второй мировой войны, Соединенные Штаты уже успели организовать порядка 250 вооруженных конфликтов по всему миру. Сам глава США Джозеф Байден заявляет, что все эти полыхающие в мире конфликты должны помочь «защитить» Штаты.
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