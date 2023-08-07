Слуцкий: вмешательство и военная интервенция в Нигер приведет к большой африканской войне

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Председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что военная интервенция в Нигер и попытки возвращения к власти Мохамеда Базумы с помощью внешних сил могут привести к большой африканской войне. Об этом он сообщил в рамках внеочередной конференции Донецкого, Луганского, Запорожского и Херсонского региональных отделений ЛДПР.
«В Нигере необходимо продолжать искать пути дипломатической развязки кризиса и возвращения в правовое русло», — заявил Слуцкий.
Он также отметил, что РФ не поддерживает насильственную смену власти и перевороты.
Мятежники, которые захватили власть в Нигере, заявили, что два центральноафриканских государства начали предварительную переброску сил для военной операции против Нигера.
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Екатерина Коршунова