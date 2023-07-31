Служба безопасности Молдавии расторгла соглашение о партнерстве с ФСБ России

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Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии сообщила, что денонсировала договор о партнерстве с Федеральной службой безопасности РФ и уведомила об этом российскую сторону.
На официальном сайте СИБ появилась информация, что российским властям направлено уведомление о разрыве Соглашения о партнерстве с ФСБ. Одновременно молдавская спецслужба через министерство иностранных дел предприняла меры для денонсации аналогичного соглашения со Службой внешней разведки России, передает РИА Новости.
На прошлой неделе в МИД Молдавии заявили о принятии решения о сокращении числа российских дипломатов. Это стало результатом «расследования» журналистов портала Insider, которые пересчитали антенны и спутниковые тарелки на крыше российского посольства и определили, что их больше чем, например, на здании посольства России в Бельгии. Из этого был сделан «очевидный» вывод о шпионской деятельности Российской Федерации в Молдавии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является прямым продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве. Молдавские власти сознательно разрушают отношения с Россией, рубят все концы, хотя такое поведение не пользуется поддержкой населения.
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На прошлой неделе в МИД Молдавии заявили о принятии решения о сокращении числа российских дипломатов. Это стало результатом «расследования» журналистов портала Insider, которые пересчитали антенны и спутниковые тарелки на крыше российского посольства и определили, что их больше чем, например, на здании посольства России в Бельгии. Из этого был сделан «очевидный» вывод о шпионской деятельности Российской Федерации в Молдавии.
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Александр Бойцов