Служба госбезопасности Грузии заявила, что в стране готовится «евромайдан»

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Служба государственной безопасности Грузии на своем официальном сайте заявила, что группа лиц планирует утроить беспорядки для свержения власти насильственным путем.
Сообщается, что началом деструктивных процессов станет период октября-декабря, так как тогда будет обнародован промежуточный отчет Еврокомиссии и окончательный отчет Евросоюза по вопросу получения Грузией статуса кандидата для вступления в ЕС.
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