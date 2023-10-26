СМИ анонсировали масштабные военные учения ВС Ирана в ближайшие дни

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Вооруженные силы Ирана в ближайшее время проведут масштабные военные учения. Они получили названия «Эктэдар 1402» («Мощь-2023). Информацию сообщает иранское агентство Tasnim.
«Учения сухопутных войск армии «Эктэдар 1402» пройдут в ближайшие дни с участием различных подразделений этого вида войск», — сообщается в материале.Сообщается, что в учениях задействуют всю возможную военную технику, которая имеется в распоряжении иранской армии. Учения пройдут в районе Насрабада недалеко от Исфахана. В них примут учения артиллерийские, ракетные, бронетанковые, воздушно-десантные, беспилотные и другие подразделения.
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Алина Юрчак