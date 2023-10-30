СМИ: Байден не смог убедить американцев в необходимости помогать Украине

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Колумнист журнала Foreign Policy Мэттью Крениг заявил, что попытки президента США Джо Байдена отождествить Израиль и Украину в рамках конфликтов, в которых они участвуют, нелепы и могут стоить ему поддержки избирателей-демократов. Об этом Крениг сообщил в пятничной статье - дебатах со своей коллегой по изданию Эммой Эшфорд.
Ранее член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Украина полностью зависит от поддержки со стороны США, однако при этом продолжает просить еще больше денег американских налогоплательщиков. По ее словам, она всегда была против финансовой поддержки Украины, также она будет действовать и по отношению к Израилю, так как Вашингтону необходимо решать проблемы внутри своего государства.
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Екатерина Коршунова